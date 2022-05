Solo necesitamos un pantalón estampado como el de Carmen Lomana para marcarnos un lookazo de lunes festivo en Madrid

“Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid”. Porque madrileño no solo eres si naces en Madrid, también te haces, así que feliz San Isidro, madrileños. Y Carmen Lomana después de disfrutar con nosotros (sufrir y hasta llorar) el sábado viendo a Chanel en Eurovisión, ayer se fue a disfrutar de una comida con amigas. Sí, yo sigo sin saber de dónde saca la energía la socialité porque yo aún sigo arrastrada viva. Pero al caso, el ritmo de Carmen Lomana no para y sus estilismos perfectos no paran. Eso sí, esta vez ha dejado a un lado sus faldas midi favoritas para enamorarnos con un pantalón fluido estampado de Pertegaz que es perfecto para estos meses de primavera.

Stories de Carmen Lomana con sus amigas. FOTO: @carmen_lomana

Un pantalón blanco fluido con estampados geométricos en tonos negros, rosas, rojos y violetas que Carmen Lomana ha combinado a la perfección con un top negro con los hombros al descubierto y escote corazón, zapatos Chanel y un bolso blanco y negro. Y es que no se puede ser más elegante que ella cualquier día de la semana.