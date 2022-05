La ruta de tiendas por España para ser un experto en moda y decoración sin tener que moverse de casa

¿Te imaginas conocer todas las tendencias de moda o decoración sin moverte de casa? Esto es una realidad, porque podemos hacer un viaje por España y ver las novedades que necesitamos en el armario o en el salón de tu casa. Estamos convencidas, que tendrás fichada la chaqueta más viral para este verano que tiene Victoria Federica en su armario, o de ese jarrón para añadir tulipanes o petunias en el dormitorio. Si tienes una agenda muy apretada, y no puedes hacer una escapada para ver las tiendas más bonitas, no te preocupes porque nosotras hemos encontrado cuatro firmas online para ser una experta en moda y decoración. No obstante, para gustos, los colores y gracias a este tipo de tiendas (fuera de las convencionales), encontrarás una gama muy amplia en novedades para el hogar o el armario.

No importa si estás en Valencia, Barcelona, Palma de Mallorca, Madrid o Bilbao. Conocer las novedades en decoración o en moda española es muy fácil, si tienes un ordenador o un móvil con una buena conexión de Internet. Todos los clientes que consultan las novedades en redes sociales o en la página principal, se quedan con la boca abierta con la estética y la buena comunicación. Elementos fundamentales para atraer al público.

4 tiendas online para saber de moda y decoración

Westwing

Esta tienda de decoración online tiene grandes ofertas todo el año. Desde casa puedes encontrar novedades para tu salón, dormitorio o baño. Además de encontrar el mueble que has estado buscando, vas a comprar ese mantel que has querido para sorprender a tus invitados en la próxima comida de domingo. Sentirás que estás en una tienda física.

SKLUM

Unir diferentes disciplinas como la moda, la decoración o el arte es toda una tendencia. SKLUM es la tienda de decoración online favorita de las expertas en la materia. Encontrarás todas las tendencias más valoradas en mobiliario y moda atemporal. Te aseguramos que se adapta a todo el mundo, en otras palabras, hay un elemento para cualquier tipo de hogar. No pierdas tiempo y encuentra los mejores elementos de decoración para la habitación de tus hijos, o para tener una cocina más bonita que la de María Pombo.

Name The Brand

Está claro que no podía faltar una de nuestra firmas favoritas. Name The Brand no tiene tienda física, pero su página web es tan completa que no tendrás problema encontrar el vestido más ideal. Todas las tallas y medidas están muy bien descritas, y por lo tanto, en menos de cinco minutos encontrarás el look para ser la mejor invitada.

The Villa Concept

Grace y Melissa Villarreal han convertido su firma española en la más demandada. The Villa Concept no tiene tienda física, pero sí una web muy completa. Cómo seguramente estarás renovando el armario y quieres un cambio de look, no dudes en conocer las novedades de la firma. A nosotras nos tiene enamoradas tanto la sección de home por la vela aromática, como el pantalón de traje que no paran de llevar todas las influencers.