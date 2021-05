¿Decorando tu casa? Estas son las cuentas de Instagram que DEBES SEGUIR si necesitas inspiración ‘deco’

Ay, amiga. Si te acabas de mudar o necesitas darle un giro a la decoración de tu casa o piso, no busques más. Deja Pinterest y pásate a Instagram. Palabra de Lifestyle. Esas cuentas que son únicas, originales y sorprendentes, ahora están en Instagram. Y nosotras que somos unas buenas detectives de las redes sociales hemos dado con algunos de los perfiles más estimulantes del universo digital para que solo con verlos puedas convertirte en un ‘pro’ de la materia. ¿Preparada para inspirarte? Estas cuentas van a ser tus musas.

1. @design_interior_homes

Sus más de 2 millones de seguidores la avalan como una de las cuentas de diseño de interiores con más peso en Instagram. De hecho, no extraña que entre sus seguidores cuente con Javier Calvo, Nieves Álvarez o, incluso, el estilista de Zendaya ¿El secreto? Su contenido, enfocado en proyectos con un distintivo de lujo y profesionalidad. Su feed alberga espacios que no sueles encontrar en un hogar convencional, desde proyectos ambiciosos y populares hasta interiores creativos y con vocación de viralidad. @Design_interior_homes es el lugar donde interioristas, arquitectos y otros insiders buscan inspiración o ¿por qué no decirlo? aspiran a ver sus proyectos.

2. @_archidesignhome_

Este es el lugar donde los profesionales del sector encuentran proyectos de referencia y tendencias a seguir. Su contenido se centra en obras arquitectónicas contemporáneas, tanto de estudios o particulares consolidados, como de nuevas promesas del sector que aportan un valor diferencial. Más allá de contenido técnico o profesional, la cuenta ofrece un apetecible contenido lifestyle de inspiración. Un contenido que ha conquistado a casi dos millones de seguidores, entre los que sorprenden nombres como el del humorista Arturo Valls o el actor Maxi Iglesias.

3. @_designhomedecor

Para quienes buscan espacios más reales -de estilo nórdico y/o escandinavo principalmente, @_Designhomedecor es su cuenta. Destacan en su feed: la madera, los tejidos cálidos, las alfombras, los cojines o los espacios en tonos neutros con un contrapunto de color en los detalles. Un oasis en la red social en el que descubrir nuevas piezas de diseño, replantearse la decoración de una estancia e incluso encontrar ideas para una próxima reforma. Con esta inspiración, ¿A quién no le entran ganas de darle un twist a su salón?