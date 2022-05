3 planes diferentes para acercarse a la cultura

UNA CITA PARA LA NOSTALGIA ‘MILLENNIAL’

Cada década de la historia reciente ha tenido sus ídolos y ha rendido culto a una banda. En los 60 fueron los Beatles, en los 70, Queen, Led Zeppelin y los Rolling Stones. En los 80 llegó el turno de Bon Jovi y de U2, y, a comienzos de los 90, de Take That. Y parecía que, tras su separación, no habría consuelo para las fans que, sin embargo, se encontraron con la llegada de otra banda, esta americana, dispuesta a hacerles olvidar el duelo a golpe de pop coreografiado. Ellos eran los Backstreet Boys y, junto a las Spice Girls, se convirtieron en los protagonistas principales de la banda sonora de la adolescencia de los millennial nacidos en los 80. Ahora quienes sientan nostalgia y quieran rememorar viejos tiempos están de suerte, porque la banda regresa a nuestro país. Lo hará con dos conciertos cuyas entradas ya están a la venta en Live Nation y Ticket Master. El primero será el día 4 de octubre en el Wizink Center de Madrid y el segundo, dos días después, el 6 de octubre, pero en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Fotografía @backstreetboys FOTO: La Razón (Custom Credit)

EL CAMINO QUE NOS ALEJA DE LA DESESPERANZA

En un tiempo en el que parece que no oímos y, ni mucho menos, escuchamos, quizá leer ‘Las esperanzas’ ayude a reflexionar sobre cómo a veces silenciamos lo que en el fondo tememos y también a prestar atención a aquello que nos está diciendo nuestra voz interior. Es la primera novela de Raquel Orejudo, y en ella nos cuenta la historia de Laura, una mujer con una vida enmarcada en la cotidianeidad. Serán esas pequeñas grandes cosas las que marquen el inicio del cambio. Una historia sobre miedos, incertidumbres y decisiones que nos hará pensar sobre nuestro propio devenir y sobre el papel que juegan en nuestra vida las personas que nos rodean.

POLITO, EL BAILE Y OTRAS FORMAS DE CONTAR

Su nombre ha sonado en los escenarios de medio mundo, también ha aparecido en series de televisión, pero Antonio Moreno ‘Polito’ se enfoca estos días en un montaje propio que le está llevando a desarrollar espectáculos intimistas en teatros, especialmente en Madrid. Allí es donde estos días, está subiéndose a los escenarios con ‘Lucha’, una obra en la que da rienda suelta a la emoción con una puesta en escena única. De su arte ya se dieron cuenta hace tiempo en tablaos históricos como Casa Patas. Lleva bailando desde los ocho años y ha trabajado en diversas propuestas con su abuelo, el mítico Farruco, y su primo Farruquito. Pero en la lista de rostros conocidos con los que ha coincidido en su vida profesional están también otros tan internacionales, como Beyoncé o Marc Anthony. El espaldarazo definitivo frente a ese público internacional le llegó de la mano de Rosalía, a quien acompañó en el videoclip de la canción ‘Pienso en tu mirá’ y posteriormente en algunos de los conciertos más importantes de su gira. “Me hace muy feliz deciros que será mi bailaor favorito y amigo el ‘Polito’ quien abrirá los últimos shows”, decía entonces Rosalía para anunciar su presencia. Ahora, quienes quieran disfrutar del arte de ‘Polito’, tendrán que estar atentos a las próximas fechas de ‘Lucha’, un espectáculo con el que sentir el flamenco en estado puro.