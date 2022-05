Marta Lozano en modo diva máxima en la alfombra roja del Festival de Cannes con el vestido verde lima más espectacular de la firma de Vicky Martín Berrocal

Amigas, ya sabéis que en esta redacción nada nos gusta más que una buena alfombra y una buena boda. Pues ha falta de una cosa, en una semana, Marta Lozano nos va a dar las dos cosas. Porque si esta tarde acaba de deslumbrar en la alfombra roja del Festival de Cannes, en una semana dará el ‘sí, quiero’ en el que promete ser uno de los bodorrios del año. ¡Emoción máxima! Pero antes de que nos deslumbre con su vestidazo de novia que ha diseñado Lorenzo Caprile, en la alfombra roja del Festival de Cannes ha salido de su zona de confort para sorprendernos a todas con esta maravilla de vestido de la firma de Vicky Martín Berrocal en color verde. ¡Maravilla!

Marta Lozano en la alfombra roja del Festival de Cannes. FOTO: Nicolas GENIN GTRES

Un espectacular vestido de Victoria, la marca de Vicky Martín Berrocal que ha combinado con sandalias de Aquazzura y joyas de Messika. Marta Lozano, ha vuelto a confiar en Victoria Colección, la firma de Vicky Martin Berrocal. En esta ocasión lo ha hecho con un diseño a medida de Victoria Couture para acudir a la 75º Edición del Festival de Cannes. Diseñado en exclusiva para ella para su aparición en la alfombra roja de La Croissette. La textura, el color y el volumen son los elementos clave de este vestido creado con nada menos, que 26 metros de tejido.

Marta Lozano en la alfombra roja del Festival de Cannes. FOTO: Petros Giannakouris AP

Cuerpo cosido en malla con piedras de Swarovski, como si de pequeños focos de luz se trataran, y un amplio escote barco que realza la belleza natural de Marta. El cuerpo drapeado y confeccionado a mano, pliegue a pliegue, es un dupión de seda elástica que se ajusta perfectamente, realzando su silueta. De corte en la cadera, nace una voluminosa falda con una gran apertura en la parte delantera, que deja al descubierto las piernas de Marta. La pieza está rematada con una gran lazada que nace de la misma falda en forma de cascada y termina con una espectacular cola de 4 metros.

El diseño del vestido de Marta Lozano. FOTO: Victoria Colección

Pero no solo en el look nos hemos fijado, porque Marta Lozano siempre presume de una piel perfecta y unos makeups tan sofisticados como atemporales en todas las alfombras rojas, perfectos para copiar como beauty look de invitada perfecta de bodas, bautizos o graduaciones. En esta edición de Cannes, la influencer se ha ha mantenido fiel a su estilo con un maquillaje de acabado fresco y jugoso centrado en el trabajo de la piel que además potencia su bronceado natural que tiene ya listo para su boda. Junior Cedeño, maquillador internacional de Dior Makeup, ha sido el encargado de realizar esta maravilla de maquillaje donde destacan algunos de nuestros productos favoritos de la marca como el perfeccionador Capture Totale Dreamskin Perfect Skin Cushion, los polvos de sol Dior Forever Natural Bronze Dioriviera o Dior Addict Lip Glow Oil 030 Bronze Glow para un efecto plump y jugoso.

Marta Lozano en la alfombra roja del Festival de Cannes. FOTO: Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA GTRES

Capture Totale Dreamskin Perfect Skin Cushion (45€)

Productos de maquillaje Dior de Marta Lozano en Cannes. FOTO: Dior

Dior Forever Natural Bronze Dioriviera (53€)

Productos de maquillaje Dior de Marta Lozano en Cannes. FOTO: Dior

Dior Addict Lip Glow Oil 030 Bronze Glow (38€)

Productos de maquillaje Dior de Marta Lozano en Cannes. FOTO: Dior

¿Qué os parece? A nosotras nos encanta el maquillaje y el vestido de Marta Lozano en el Festival de Cannes 2022.