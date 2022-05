Vicky Martín Berrocal tiene dos trucos de moda para estilizar la figura y lo hemos descubierto a través de su último look en Instagram

Con un conjunto de dos piezas, Vicky Martín Berrocal ha encontrado ese look que sirve para estilizar la figura y presumir de curvas. La diseñadora, que triunfó con su último vestido en el Festival de Cannes, nos dio dos consejos de moda en su último outfit en Instagram. De esta manera, Vicky Martín Berrocal demuestra las habilidades que tiene un vaquero de tiro alto y una chaqueta negra torera. Por supuesto, lleva una chaqueta de su propia firma y el pantalón es de Zara, nuestra marca de confianza. Allí donde va, Vicky Martín Berrocal triunfa con todos los looks que luce. Es el mejor ejemplo, para todas las mujeres de 50 años, cómo tiene que vestir y que no tienen que renunciar a determinadas prendas por la edad. ¡Siempre está estupenda!

Un día con un look de alfombra roja y otros días más cómoda, pero sin perder la elegancia que tienen. Vicky Martín Berrocal es esa mujer que le queda bien todo, y además añade siempre un toque diferente a sus looks. En esta ocasión, la diseñadora, a través de un outfit que puedes llevar a la oficina el próximo lunes, nos enseñó dos trucos. ¡Apunta todo!

Los conjuntos de Vicky Martín Berrocal son una auténtica inspiración. Todas las mujeres que tienen curvas, encuentran en los looks de la celebrity, la mejor guía para no fallar a la hora de elegir las prendas. Es cierto, que en ocasiones, es complicado encontrar prendas cuando se tiene curvas o pecho, pero Vicky Martín Berrocal tiene siempre las claves del éxito.

Aquí te dejamos las dos piezas claves del armario de Vicky Martín Berrocal.

QUIARA CHAQUETA NEGRA (195€)

Chaqueta torera negra. FOTO: victoria coleccion

JEANS WIDE LEG (29,95€)

Vaquero tiro alto. FOTO: Zara

Como te hemos contado, Vicky Martín Berrocal escogió un vaquero de tiro alto y acabado ancho. Este tipo de pantalón, ayuda a estilizar la figura y moldear el glúteo. Y por último, la chaqueta torera, tiene un corte que recto y por la cintura que nos ayuda a crear un efecto recto. Estos son los dos trucos de la celebrity.