Fantasía (y verano) es que Ana Obregón recupere su mítico posado en la playa cambiando el bañador por este vestido de crochet de Zara

Las más jóvenes no sabréis de que os estamos hablando, pero aquí, las que ya peinamos canas no nos podemos imaginar un verano sin el mítico posado de Ana Obregón en la playa, dentro del agua y con decenas de fotógrafos alrededor, ni tampoco sin canción del verano. Esas cosas que pasaban antes de Instagram y que ahora ya han desaparecido. Sí, como la mítica capa de Ramontxu en Las Campanadas, a la misma altura están las dos cosas. Esos momentazos de la historia de la televisión y de las revistas del corazón que solo entendemos aquellos que por los 90 ya habíamos dejado de gatear. Y la verdad, es que me ha alegrado el viernes totalmente ver a Ana Obregón volver a disfrutar después de estos años tan duros y de alguna manera volver a su mítico posado. Pero ahora desde Ibiza y subiéndolo ella misma a su cuenta de Instagram.

Los tiempos han cambiado amigas, y también ha cambiado Anita, que ha dejado atrás sus bikinis y bañadores más extravagantes para posar con este maravilla de vestido de crochet de nueva colección de Zara que no tenemos dudas de que se va a agotar después del posado.

El crochet es la técnica que hace referencia a un tipo de tejido realizado generalmente con hilo o con lana que lleva presente en la moda desde tiempos inmemoriales. Generalmente asociado a nuestras abuelas, o incluso a esos tapetes tan típicos que cubrían las mesas camillas de sus casa, y que están en nuestros recuerdos de la más tierna infancia. Si bien es cierto que durante un tiempo sufrió el desprecio de la moda, parece que esto está apunto de acabar. Puede que sea por el revival que están sufriendo otras décadas estilísticas como la de los 70 o porque la pandemia nos ha despertado hobbies caseros prácticamente olvidados, y este puede ser uno de ellos.

VESTIDO PUNTO FLECOS (35,95€)

Vestido punto flecos. FOTO: Zara

Se trata de este vestido de punto con escote recto y tirantes con tejido combinado a contraste en pecho y bajo acabado en flecos. Y la buena noticia es que aún está disponible en la web de Zara en todas la tallas.