El traje del verano será con flores (o no será) y más después de que veas el lookazo que se ha marcado Nuria Roca

Los estampados florales no son sólo la tendencia de esta temporada Primavera-Verano 2022, sino también el símbolo del renacimiento después de la pandemia. Una tendencia eterna que regresa cada temporada con el buen tiempo y que este verano simboliza mucho más, todas nuestras expectativas de un verano mucho mejor que los anteriores, donde regrese totalmente la normalidad que tanto añoramos. Pero no solo las flores bordadas en todas las prendas vaqueras, Nuria Roca ha dejado claro que este mes de junio también necesitamos un traje de flores. Una prenda con la que salir de los looks más básicos para ir a la oficina y con la que triunfar en cualquier evento.

“Flores ¿para primavera? Qué original”. Esto es lo que se dice en una de las escenas más recordadas de El diablo viste de Prada, una película de culto para todas las adictas a la moda. Y será que nosotras somos poco originales pero no hay nada que nos guste más cuando llega el buen tiempo que un estampado floral.

Pero, una vez más, la moda llega al rescate y los motivos florales regresan como lo hacen nuestras ganas de que llegue el verano. Y el traje de Nuria Roca simboliza todo eso, la llegada del buen tiempo, de las prendas con estampados para dejar atrás los colores más aburridos.

Un traje que Nuria Roca ha combinado con una camiseta básica debajo en el mismo tono que el estampado floral. ¿No os parece perfecto? A nosotros nos encanta para llevar con zapatillas, sandalias planas o alpargatas de cuña a la oficina.