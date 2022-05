Nuria Roca tiene el traje con el estampado más original para salir de tu zona de confort ya sea para ir a la oficina o a un evento

No hay jueves por la noche en el que Nuria Roca no nos sorprenda con sus looks para la tertulia de actualidad de ‘El Hormiguero’, y aunque anoche todas las miradas estaban puestas en el trío de influencers (María Pombo, Dulceia y Laura Escanes), la presentadora volvió a arriesgar. Y lo hizo con un estilismo de esos que no dejan a nadie indiferente, saliendo de su zona de confort pero volviendo a apostar por las marcas españolas. Para ello lució un traje con un estampado muy original o como le dijo Pablo Motos, “vienes disfrazada de girafa”. Un conjunto de una de las marcas favoritas de la Infanta Sofía.

Con tan solo seis años de vida, fue en 2016 cuando se creó, esta firma barcelonesa se ha convertido en referencia para toda una generación. Formada por un gran equipo de jóvenes creativos, la etiqueta está enfocada en la mujer urbana y libre, como ellos mismos han manifestado y en la que la Infanta Sofía confió este verano para lucir un peto azul de tirantes en Mallorca. “Siempre atentos al ritmo de la calle, con ganas de superarse cada día, sus creaciones, en constante evolución, son el reflejo del buen diseño y las colaboraciones con artistas de distintas disciplinas”, explican desde Designers Society.

BLAZER AFRICO (129,90€)

Blazer estampada. FOTO: Designers Society

PANTALÓN CIERZO (119,90€)

Pantalón estampado. FOTO: Designers Society

Nuria Roca ha apostado para esta noche de tertulia por un llamativo traje de estampado en naranja y blanco, sin duda uno de los colores más en tendencia de esta primavera con el que es imposible pasar desapercibida en cualquier lugar. Un traje con estampado ‘piedras caldera’ según la firma que está compuesto por una elegante americana con cuello solapa y doble botonadura y pantalón acampanado que estiliza y le da ese toque más en tendencia al estilismo.

Un traje que Nuria Roca ha combinado con un top en tono dorado y su melena recogida en un moño desecho que tan bien le sienta.