Solo llevaremos vaqueros de flores como Sara Carbonero todo lo que queda de primavera con camiseta blanca y alpargatas de cuña

Sara Carbonero se ha convertido en la reina de los vaqueros. Ya no hay dudas amigas. Si hace unas semanas revolucionaba Instagram con el vaquero de patchwork que todas queríamos copiarle, este sábado lo ha hecho con el vaquero con flores que es la versión 2022 de los vaqueros de margaritas con los que nos enamoró a todas el verano pasado y puso de moda. Sí, los mismos que hace unos días llevaba en versión camisa vaquera con bordados de margaritas y el símbolo de la paz. Lo que está claro es que Sara Carbonero esta temporada no se quita el tejido vaquero con estampados o bordados de lo más especiales. Para muestra el look que ha elegido este sábado para ir a disfrutar del atardecer al Templo Debod antes que cayera la tormenta en Madrid. Y como no, lo hizo con su comadre Isabel Jiménez.

Y es que este “tipo de sábados” son los que le gustan a Sara y a todos nosotras. Disfrutar de las amigas y de esos momentos que nos sacan todas las sonrisas del mundo.

¿La mala noticia? Que aún no hemos encontrado los vaqueros de Sara Carbonero, pero seguiremos buscando hasta dar con ellos. Eso sí, hay muchas versiones de vaqueros con flores para poder copiarle el look a la periodista con una camiseta blanca y unas alpargatas de cuña todo lo que queda de primavera.