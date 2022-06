Así tienes que ir vestida a una boda, bautizo y comunión si tienes 40 o 50 años

Llega el momento de decidir cómo tiene que ser el look final para ser la mejor invitada. Ya tienes claro desde hace unos meses, que color o estampado será el definitivo, pero te han entrado dudas de último momento. Es normal, porque al ver todos los looks de invitada de la boda de Marta Lozano, tanto el vestido o traje que te habías comprado, no te parecen tan bonitos como antes. Y estas incertidumbres, suelen aparecer más en mujeres de 40 o 50 años, porque no quieren llevar determinadas prendas que añadan edad o no tengan un efecto rejuvenecedor. Tener un experto o experta de moda, cerca, es sinónimo de éxito.

Tanto para un traje de pantalón sastre, un dos piezas con falda o chaqueta e incluso un vestido mini, son prendas que sirven para ser la mejor invitada en una boda, bautizo o comunión. Si tienes 40 o 50 años, dos mujeres que siempre acierta cuando tiene este tipo de eventos son Paula Echevarría y Marta Hazas. Es normal, porque aparte de su gran gusto por la moda española, ambas tienen un gran equipo de profesionales detrás.

Las actrices Paula Echevarria y Marta Hazas en el photocall del evento de la marca Brugal en Madrid el jueves 26 de mayo de 2022. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

En La Razón Lifestyle, como sabemos que es época de bodas, bautizos o comuniones, hemos hablado con la mejor estilista. Piluka de Echegaray, profesional en el mundo de la moda y el estilismo, nos ha dado claves para ser la mejor invitada a los 40 o 50 años.

¿Qué trucos tienen que tener las mujeres de 40 a 50 años para ser la mejor invitada en boda, comunión o bautizo este verano?

No hay que pararse a pensar solo en la vestimenta, antes que entrar en este aspecto, ¿has pensado en el estado de tu piel? Los vestidos, difícilmente los vas a repetir, en cambio, la piel, y más en verano, la expondrás en todos y cada uno de los eventos a los que asistas, y la tienes que llevar radiante, aunque seas la última invitada.

Una vez ya sabemos que nuestra piel nos va a sumar en nuestro aspecto, vayamos a creer en el resto del look. Busquemos algo que nos haga sentir atractivas. Un vestido cruzado, con manga larga y tipo pareo, siempre será favorecedor. Este patronaje acostumbra a realzar la figura. Puestos a escoger el color, la mayoría optaría por colores oscuros, porque estiliza, aunque el rosa palo, el fucsia o el rojo forman parte del pódium de los más favorecedores.

¿Cuál es la clave para acertar en un estilismo?

En el momento de escoger un estilismo, debemos intentar que el diseño potencie nuestros puntos fuertes y nos ayude a armonizar los puntos que nos hacen sentir más incómodas. Si no queremos sumar volumen en nuestro pecho, un escote en pico, nos ayudará, si no queremos mostrar nuestros brazos, unas mangas globo o una manga francesa nos será muy útil o si no queremos centrar la atención en la cadera, deberíamos evitar los volúmenes en dicha zona.

En cuanto a complementos, deberíamos buscar elementos que encajen mucho con nuestra personalidad y que refuercen nuestra imagen de elegancia. Con accesorios más poderosos podemos darle más fuerza a un look quizás más sencillo y a la inversa, con accesorios más bien livianos podemos suavizar un look más recargado. Finalmente, nos quedaría el peinado, que quizás sería merecedor de un capítulo aparte, aunque en general, la recomendación sería en verano utilizar peinados muy naturales, melenas sueltas, coletas y semirrecogidos.

¿Cuáles son tus tendencias favoritas para las invitadas este año?

Las plumas han tomado poco a poco máximo protagonismo en las ceremonias. Y aunque no es mi elemento favorito, tengo que reconocer que dan un toque de fantasía y sofisticación a cualquier prenda o complemento, siendo muy ligeras, sin dar peso ni condicionar cualquier tipo de joya que queramos combinar. No puedo olvidar, el color fucsia, y sobre todo combinado con el color naranja, está arrasando en muchos eventos. Y los volúmenes en mangas y faldas, que nos permiten armonizar cualquier morfología, generando una fantástica transformación visual.

¿En qué ocasión es mejor llevar un traje o un vestido?

Para ceremonias de día, como puede ser una comunión, un bautizo o una graduación, el traje será una excelente opción. Da un punto de formalidad pero sin llegar al mood de fiesta. Y en una boda, tanto de día como de noche, una fiesta o una gala, el vestido será la elección más femenina y más elegante. El vestido para cualquier evento siempre será una opción notable.

¿Qué tres cosas no están permitidas o son sinónimo de error para una invitada?

La primera sería elegir el color de la anfitriona y sobre todo si es una novia. Vestir de corto en un evento de gran gala. Lucir lentejuelas y pedrería en un bautizo.

¿Cuáles son las mujeres con más estilo que están siendo las mejores invitadas?

Olivia Palermo, Belén Corsini y Anna Padilla.

¿Nos puedes recomendar tres firmas españolas para conseguir el mejor look?

Es muy difícil elegir solo tres, pues para cada perfil de cliente elegiría una distinta y son muchas con las que trabajo. Te diría las siguientes: Teresa Helbig, Malne, YolanCris, Ze García y Cristina Tamborero