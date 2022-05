Los mejores looks de Lola Índigo: del vestido rojo pasión de Alta Costura a la chaqueta más viral “made in Spain”

El viernes 13 de mayo se estrenó un documental muy esperado en Amazon Prime. Lola Índigo es una estrella en la música, y también en la gran pantalla. La vida de Miriam Doblas Muñoz - su nombre de nacimiento- es toda una historia de superación, y gracias a las escenas que están emitidas, vas a conocer de verdad quién es Lola Índigo. La historia comienza con la preparación del gran concierto que dio en WiZink Center, uno de sus conciertos más emblemáticos y que confirmó que es una estrella de la música. Para conseguir donde está, y que diseñadores como Mans, Dominnico o Palomo Spain han querido vestir a la diva de la música. Si Aitana está en la cúspide de su carrera, tras anunciar que está rodando una película para Netflix y Amaia lanzó su disco más esperado, Lola Índigo demuestra en el documental de Amazon Prime todo lo que tuvo que hacer, para llegar a donde está hoy.

En el documento conocerás tanto cómo fue su etapa en China y su participación en Fama y Operación Triunfo. El gran éxito de Lola Índigo llegó en 2018. Ya no quiero ná, es la canción que sigue sumando reproducciones y que lanzó la carrera de la cantante. Con motivo del documental, hemos hecho un repaso a los looks más icónicos de Mimi.

@lolainditok este dia estuvimos en ibiza rodando algo q sabreis muy prontooo 💦💦💦 ♬ Toy Story - Lola Indigo

Por cierto, Lola Índigo es una maestra en hacer los mejores vídeos en TikTok. Nosotras somos muy fans de sus bailes, de los retos y por supuesto, de todos sus looks que enseña en esta red social. A continuación, te enseñamos los conjuntos que nos han dejado sin palabras de la cantante. ¡Pilla todas las tendencias!

Los mejores looks de Lola Índigo

La cantante Lola Indigo en el photocall de los 40 Principales Music Awards en Mallorca, el viernes 11 de noviembre de 2021. FOTO: GJL GTRES

El color favorito de Lola es el rojo. En diferentes ocasiones, hemos visto este tono en prendas que llevó la cantante. Nos quedamos sin ninguna duda, con este vestido de tirantes ceñido con ligero drapeado de Dolce & Gabbana. Si optas por este vestido, tienes que utilizar unas botas XXL. El monocolor siempre funciona.

Lola Indigo en el photocall del estreno del programa de televisión The Dancer en Madrid el martes 23 de marzo de 2021 FOTO: Daniel González GTRES

¿Y qué me dices de estos pantalones? Lola Índigo para la presentación del programa en el que se estrenó como jurado, tenía claro que era el mejor momento para impactar. Todas tenemos este estampado en el armario. Queda fenomenal y si eres tan atrevida como ella, no dudes en buscar un pantalón con pata de elefante.

La cantante Lola Indigo en concierto en Zaragoza noviembre 27, 2021 FOTO: Juan Antonio Pérez GTRES

Sobre los escenarios, Lola Índigo apuesta por las tendencias de los noventa. En las alfombras rojas suele escoger looks que están de moda. En la pista ella no renuncia a sus pantalones de tiro bajo y tops con tiras por la cintura.

¿Y de vacaciones? La artista, como también nosotras, quiere ir cómoda y sexy en la playa o en la piscina. La clave este verano es utilizar un vestido o camisa ancha de rejilla para llevar por encima del bikini o bañador.

La cantante Lola Indigo en el photocall de los premios Odeon en Madrid el lunes 20 de enero de 2020. FOTO: Victor J Blanco GTRES

Aunque esta imagen es de hace dos años, el cabello que lleva nos encanta. Lola Índigo siempre lleva el pelo suelto, con mucho volumen y en ciertas ocasiones, combina tonos claros o pastel con el actual rubio. En el repaso de sus mejores looks, no podría faltar, la super melena de la cantante.

La cantante Lola Indigo en el photocall del documental 100 dias con la Tata en Madrid el lunes 20 de diciembre de 2021. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

No podemos dejar pasar este look que nos dejó hace unos meses. La superposición de prendas es una tendencia que no se irá, y te aseguramos que dentro de unos meses seguirá en el fondo del armario. Es un conjunto cómodo, elegante y muy noventero.

Por último, Lola Índigo comparte diseñadora favorito con otras celebrities como Rosalía o Madame de Rosa. Este look está diseñado por Dominnico y es el máximo auge a las hombreras.