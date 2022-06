Carmen Lomana se atreve con un vestido ‘cut-out’ perfecto para cualquier edad con el que presume de tipazo como la Reina Letizia

A primera vista, los vestidos cut out pueden parecer algo desafiantes para todas aquellas mujeres de más de 50 años, pero Carmen Lomana nos ha vuelto a demostrar que no hay edad para seguir las tendencias y lo ha hecho con la gran estrella de la temporada, el cut out. Y lo ha hecho para lucir tipazo como ya hizo la misma Reina Letizia hace unas semanas. Una de las grandes tendencias de Primavera-Verano 2022 que muestran la figura femenina con sensualidad y total elegancia. Lo vimos en el minivestido cut out que llevó la supermodelo Kristen McMenamy en Valentino o en los diseños de Carolina Herrera, las siluetas en A de Michael Kors o el minivestido de Dior y ahora son Carmen Lomana y la Reina Letizia las que nos dicen que lo vamos a llevar en verano en todos nuestros vestidos.

Avisamos, viene pisando fuerte. La tendencia del ‘cut out’ consiste en hacer determinados cortes estratégicos a las prendas para estilizar la figura o añadir un toque diferente, e incluso sexy. La establecieron las grandes firmas y, ahora, es la pasarela de la calle quien nos muestra cómo llevarla como una verdadera experta en moda y Carmen Lomana tiene el ejemplo claro. Eso sí, ante los comentarios en su fotografía de Instagram de sus seguidores, la socialité ha querido dejar claro que ella ya lleva esta tendencia mucho antes que la Reina. Una tendencia que le gusta para ir a la playa o para disfrutar de este adelanto de verano como ella ha hecho, pero que no la ve apropiada para la Reina Letizia y el puesto que ocupa.

Y es que no nos puede gustar más este vestido rojo de Carmen Lomana con lunares y ‘cut out’ debajo del pecho con escote en ‘V’ con cierre en lazada.