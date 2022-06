Amelia Bono se va de noche de chicas al concierto de Alejandro Sanz con las botas cowboy que necesitamos hasta en junio

Sí amigas, semana de conciertos para Amelia Bono y a nosotras no nos puede dar más envidia. Y este sábado toca noche de chicas para ir al Wanda Metropolitano a disfrutar del concierto de Alejandro Sanz. Bueno quién dice concierto, dice conciertazo. Que no solo de la separación de Shakira y Gerard Piqué se va a hablar este sábado. Nosotras nos hemos fijado en el look de concierto de Amelia Bono con el que se podría ir hasta a Coachella. Y es que las botas cowboy nunca faltan en sus estilismos y estas se de dónde son porque aquí una que escribe también las tiene en su armario.

Unas botas cowboy de Jeffrey Campbell que Amelia Bono ha combinado con una camiseta negra con hombreras y una minifalda también negra.

Amelia Bono disfrutando del concierto de Alejandro Sanz. FOTO: @ameliabono

Texarkana by Jeffrey Campbell (265€)

Botas cowboy. FOTO: Jeffrey Campbell

Ya no habrá quien nos mire raro por Madrid cuando en pleno verano y a 40 grados sigamos luciendo las botas más en tendencia del año. Bueno o sí, que ya sabemos que hay mucha gente que no tiene ni idea de moda y aún así le gusta criticar, que por algo es el deporte nacional en España. Pero amigas, la tendencia wester pisa fuerte este año y ya está presente en todas las nuevas colecciones de nuestras tiendas low cost favoritas.

El universo estético del Medio Oeste ha hechizado desde hace años al mundo de la moda con sus flecos, sus prendas de cuero y sus botas cowboy que perfectamente podrían salir de Toy Story o de las películas de John Wayne. Y no es casualidad que vuelva esta tendencia en plena pandemia (sí, porque amigas, seguimos en ella). La vida cowboy simboliza caerse una y otra vez y saber levantarse de nuevo y por eso las botas cowboy con símbolo de fortaleza, independencia y libertad. Y nosotras no podemos ser más fans de ellas.