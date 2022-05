Amelia Bono es todo el verano que necesitamos este sábado con vestido de punto calado de Massimo Dutti y las sandalias planas que más estilizan

¿Estás de puente por San Isidro? Si eres de Madrid y estos días te has escapado a la playa, vas a necesitar el vestido de nueva colección de Massimo Dutti que ha estrenado Amelia Bono para ser la más elegante de todas las noches de playa, cenas y paseo marítimo que nos quedan por delante. Eso sí, si no te has escapado de Madrid, también lo vas a querer para ser la más elegante con un vestido de punto ya sea combinándolo con unas alpargatas de cuña, unas botas cowboy o tus sandalias favoritas. Y es que por algo Amelia Bono es una de las mujeres mejor vestidas de España, porque siempre enamora con sus estilismos más en tendencia. Lo que ya es un hecho es que Massimo Dutti se ha convertido en la nueva Uterqüe de Amelia Bono, o lo que es lo mismo, tiene toda su colección en el armario.

Y para empezar el fin de semana (festivo en Madrid) Amelia Bono ha creado una nueva necesidad de moda a todas sus seguidoras con este vestido de punto calado de Massimo Dutti.

Vestido largo punto calados (89,95€)

Vestido punto calado. FOTO: Massimo Dutti

Estamos hablando de este vestido largo de punto calado en negro con cuello halter que estiliza y hace que la prenda sea aún más elegante con bajo con una abertura lateral y forro interior. Amelia Bono lo ha combinado con unas sandalias planas para disfrutar del puente en Madrid de la forma más cómoda. Además, también está disponible en color arena para que lo puedas llevar durante todo el día.