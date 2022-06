Cinco marcas de invitada que todavía no conoces

La temporada de bodas, bautizos y comuniones parece no querer para este año. Y es que tras dos años de pandemia, las ganas de celebrar son más fuertes que nunca, por lo que no te sorprendas si tu calendario de invitada está completo hasta el final del verano, a nosotras nos pasa lo mismo. Por ello, a veces es una auténtica odisea encontrar modelos diferentes, que nos sorprendan, y sobre todo con los que evitar coincidir con ninguna otra asistente al evento. Como a nosotras también nos resulta complicado, hemos querido echarte una mano y traerte cinco marcas “made in Spain” que seguramente no conocías y con las que todo el mundo te preguntará de dónde has sacado.

Is Coming

Puede que el nombre de esta firma nos suene a nuevo, pero si te decimos que su creadora fue también la fundadora de Hoss Intropia allá por 1994 seguro que sabes de quién te hablamos. Constan Hernández fundó en Madrid a finales de 2019 esta nueva marca basada en prendas versátiles, hechas con cariño de forma responsable y diseñadas para emocionar. Otro de los puntos fuertes a la hora de buscar un look de invitada con el que no coincidir con nadie son sus producciones limitadas de cada colección.

Cardié

Esta firma sevillana está especializada en vestir a la mujer en los momentos más especiales. Nació como boutique multimarca y la inquietud de Carmen, su fundadora, siempre fue la misma: crear diseños propios con la seña de identidad de su firma, que ahora ya son una realidad.

Blanca Martín

Blanca Martín, con Raquel Martín al frente, es desde 2000, una firma de moda especializada en ropa de invitada. Coloridos diseños a precio bastante asequible y con un claro gusto por los tonos intenso y favorecedores. Además, fabrica íntegramente en España.

Amateur Spain

Si eres fan de los trajes de chaqueta especiales y elegantes no puedes dejar de conocer esta firma. Aunque también ofrece vestidos que son más que aptos para cualquier tipo de celebración. Cada pieza se fabrica bajo pedido en pequeñas tiradas y talleres locales.

Cho Atelier

En Cho Atelier diseñan y producen colecciones para una mujer actual, pero siempre con una producción limitada en cuanto a cantidad, y muy cuidadas al detalle. Los estampados originales y coloridos son su punto fuerte. Además, tienen un compromiso Zero stock, lo que significa que muchas de sus prendas solo se fabrican por pre-order, en función de las compras de sus clientes.