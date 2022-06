Lourdes Montes y otras famosas lucen así de espectaculares en el Rocio

Dice la canción que después de la Feria de Abril llega el Rocío. Y aunque no se trata de algo tan multitudinario como la Feria, ni acumule tantos famosos por centímetro cuadrado como los que nos hemos podido encontrar este año en “El Real”, lo cierto es que inevitable encontrarnos alguna que otra celebridad del panorama patrio, que han aprovechado este fin de semana para desplazarse hasta la que seguramente sea la aldea más famosa de España. Y ojo, porque los looks no tienen nada que ver a los que vimos en Sevilla, y enseguida te vas a dar cuenta de por qué.

Mientras que en la pasada Feria de Abril, lo que abundaban eran los vestidos ajustados con corte sirena, mangas repletas de volantes y faldas largas con cola, el motivo del Rocío, una peregrinación, impone estilismos mucho más ligeros y campestres, donde las faldas sueltas se mezclan con camisetas básicas blancas e incluso con zapatillas Converse.

Como prueba hemos querido traerte las fotos que han compartido en su red social alguna de nuestras flamencas favoritas, como Lourdes Montes, quien ha entendido a la perfección que ella es la mejor embajadora de su marca, y no duda en posar en medio del camino con uno de los diseños de su firma Miabril en color morado lleno de flores.

Otra de las reinas de la moda flamenco, Rocío Peralta, demuestra que ella, lejos de seguir las tendencias, las crea. Para estos días hemos podido verla compartir varios looks, como uno formado por falda de patchwork de flores y colores y cuerpo con mangas de volantes o nuestro favorito, un sencillo vestido suelto en blanco y negro.

Casilda Finat también se ha apuntado a la moda de falda y top, y en su caso se trata de un conjunto de la firma ERREPÉ Moda Flamenca, la línea de trajes de flamenca industrial diseñados por Rocio Peralta.

Y todavía nos quedan algunos días más, en los que seguro veremos aparecer por la provincia de Huelva alguna más de nuestras famosas favoritas.