10 vestidos de invitada baratos que puedes encontrar en Zara, Mango y H&M

Metidas todavía en plena época BBC (bodas, bautizos y comuniones), puede que ya incluso estés saturada de pensar en looks que lucir en tus eventos de invitada con los que sorprende y a ser posible no repetir, sobre todo si las celebraciones son del mismo círculo familiar o de amigos. Pero a la vez buscamos no dejarnos el sueldo en vestidos, trajes o monos que con toda posibilidad no usaremos más de una o dos veces en nuestra vida.

Y es que reconozcámoslo, las bodas acaba siendo un desembolso importante. Al maquillaje, peluquería, vestido, y accesorios hay que sumarle el regalo más otros gastos varios como pueden ser el desplazamiento hasta el lugar de celebración o incluso la noche de hotel, si es en otra ciudad diferente a la nuestra.

Así que como nosotras también lo hemos sufrido y teniendo todo esto en mente, hemos querido echarte una mano recurriendo a tres de nuestras firmas de cabecea de moda rápida para encontrar propuestas para invitadas no solo asequibles, si no que además puedas seguir usando todo el verano cambiando simplemente el calzado o el bolso.

Nos referimos a Zara, Mango y H&M. El trío que podríamos nombrar como el artífice del fenómeno de democratización de la moda, y que como no podía ser de otra manera, además de looks baratos para el día a día también han pensado vestidos para ocasiones especiales que poco o nada tienen que envidiar a otros diseños más caros. Te dejamos nuestros 10 favoritos para ser la invitada perfecta.

Vestido lencero satinado, de Zara (45,95 euros)

Vestido cuerpo volumen Limited Edition, de Zara (59,95 euros)

Vestido bustier midi en color fucsia, de Zara (59,95 euros)

Vestido con estampado floral, de Zara (49,95 euros)

Vestido volumen largo, de Zara (69,95 euros)

Vestido estampado espalda abierta, de Mango (89,99 euros)

Vestido gasa volantes, de Mango (79,99 euros)

Vestido gasa paisley, de Mango (99,99 euros)

Vestido en mezcla de seda, de H&M (149 euros)

Vestido largo de gasa, de H&M (59,99 euros)

Vestido estampado de gasa, de H&M (49,99 euros)

Predominan los tonos lisos y potentes que combinan a la perfección con cualquier tipo de zapato, desde alpargatas de cuña, sandalias de tacón hasta zapatos transparentes de PVC, una de las modas que más fuerte van a pesar este verano, especialmente por su efecto de alargar la pierna. En cuanto a los bolsos, siempre pequeños, pero nosotras te aconsejamos que optes por un modelo original, como diseños en rafia o de cuentas.