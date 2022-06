El look de aeropuerto de Victoria Federica a su vuelta de Disney World que no vas a querer copiar en tus vacaciones

Quien no se acuerda de esas depresiones post vacacionales que todos hemos vivido, aunque nos escapemos un fin de semana con amigos a la playa, ya cuesta volver a la normalidad. Pues imagínate, Victoria Federica después de pasar una semana de ensueño de viaje en Disney World. Normal que su humor no fuera el mejor al ver a los periodistas al aterrizar en Barajas esperando. Bueno, no sabemos si era por eso o por su look nada fashion ni de influencer. Porque amigas, todas queremos viajar cómodas en avión y más cuando es un viaje muy largo. Pero por favor, sigamos unas normas básicas de vestir como es combinar el estilismo. Porque seamos sinceras, el look de aeropuerto que se ha marcado Victoria Federica parece que lo ha sacado de la maleta con los ojos cerrados o la luz apagada. Un despropósito de principio fin.

Victoria Federica a su llegada a Madrid. FOTO: G3 GTRES

Lo único que nos ha gustado es la sudadera, pero la hubiéramos copiado con un pantalón de chandal a juego o unos leggings. Todo lo que fuera para no dar esa imagen desaliñada que ha lucido Vic al aterrizar. Es decir un estilismo casual siempre es un sí para viajar, pero no tan descordinado como el de Victoria Federica.