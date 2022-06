Fredi Leis: “Lo importante en este mundo es ser fiel a uno mismo y dejarse llevar por los latidos del corazón”

“Pon el corazón en un camino en el que veas luces y cuando llegue el apagón, que decidan los latidos en los cruces”. Y eso es lo que pasa cuando te encuentras a un artista que habla igual que canta, que la entrevista se convierte en una charla con la que disfrutar igual que con sus canciones. Poniendo el corazón en cada palabra y en cada melodía. Y eso mismo es lo que nos ha pasado con este artista gallego que presenta su segundo álbum de estudio. Sí, estamos hablando de Fredi Leis y su ‘Temas Privados’. Un disco de esos que está hecho para escucharlo café en mano, disfrutando de un atardecer o caminando simplemente por Madrid sumergida totalmente en su ‘universo Leis’. Ese universo en el que deja todas sus armaduras a un lado, y te abre directamente su corazón y sentimientos más privados mientras te recuerda que “fuimos el Madrid ganando la Novena”.

Todo eso y mucho más son estos 10 temas que componen ‘Temas privados’ y con los que Fredi Leis te hace viajar en una noria de emociones donde las ‘9.000 heridas’ se convierten en un ‘Déjà vu’ para entrar ‘Por la puerta grande’ a tu corazón y ganarse un hueco para siempre en tu playlist.

¡No te pierdas la entrevista de Lifestyle a Fredi Leis!

Que tal, Fredi. ¿Cómo estás viviendo el lanzamiento de tu segundo disco?

Muy emocionado, aunque también he tenido esos nervios de como lo aceptará la gente. Pero estoy muy contento.

En tu Instagram de biografía tienes una frase que me ha llamado la atención, “hago canciones y café con miel”. ¿Qué haces mejor de las dos cosas?

(Risas) No sabría que decirte. Hay días que me sale mejor el café que las canciones y viceversa. Pero además creo que es una relación que va muy unida, porque he cogido la costumbre de componer siempre con el café al lado. Con los cual esos dos conceptos siempre los asocio mucho.

¿Aunque compongas de noche?

Bueno depende de la hora pero me gusta componer o escribir un poquito por las mañanas y ahí sí que me verás siempre con el piano y al lado el café.

Piano, libreta en mano, café... ¿Eres de los que se sienta a componer o de los que le viene la musa en cualquier momento?

Me pongo a componer pero porque sé que si me siento en ese momento va a salir algo. No suelo sentarme por obligación delante del piano porque por experiencia a mí no me funciona. Pero por alguna razón cuando lo hago es porque algo me dice, siéntate ahora, me noto inspirado y el 99% de las veces es así. Aparecen las musas, sentarte, coger la idea y luego darle forma.

Que aparezcan las musas para abrirte en canal, quitarte el escudo... Porque el nombre del disco, ‘Temas privados’ ya es una declaración de intenciones, de dar a tus seguidores un trocito de tu corazón y de tu alma.

Sí, no sé si va a ser el disco más sincero de mi vida porque no se los que vendrán pero por ahora este estará en el top de los más sinceros y de abrirme en canal. De hecho el título tiene mucho que ver con eso, son todo temas privados, pura esencia.

Dices que escribir este disco ha sido una manera de encontrarte a ti mismo. ¿Lo has conseguido?

Yo creo un pasito adelante en el camino de conocerme. El hecho de conocernos de un día para otro es casi imposible porque vamos cambiando y evolucionando como personas...

Y si no lo hacemos malo...

Totalmente, y sin ninguna duda creo que me he conocido mucho más escribiendo este disco. Tengo más claro lo que me gusta y lo que no me gusta. Eso se ve reflejado en las canciones, a la hora de escribirlas hablo de temáticas que otro momento no lo hubiera hecho. Y aunque lo hubiera hecho, no hablaría desde la misma perspectiva que lo hago hoy.

¿Eres otro artista y otra persona después de ‘Temas privados’?

Sí, sí... No sé si mejor o peor, pero diferente sin ninguna duda. Creo mucho en el cambio, es necesario. En los ciclos, como artista a la hora de producir y escribir canciones. No cerrarte a un género o a un sonido. Creo que soy otra persona como mínimo y otro músico creo que también.

Una montaña rusas de emociones, desde el primero al último tema, pero cuando acabas de escucharlo te mejora el día aunque haya sido malo.

Ese es uno de los objetivos o a mí por lo menos me ha servido de terapia. El disco pretende que en algún momento de las 10 canciones alguien lo escuche y le mejore el día. O que conecte con esa canción porque se siente identificado. Y creo que se ha conseguido.

Si alguien nunca ha escuchado tu música, ¿qué canción del nuevo disco se tiene que poner primero?

Complicado eh, pero creo que te diría la que abre el disco, ‘Anoche seguías brillando’. Creo que el hecho de escoger esa como primera tiene mucho que ver, empieza con un “me siento solo y he puesto un ritmito que anime mi vida” y de eso va. Por conectar con la verdad.

¿Te ha costando llegar a elegir las 10 canciones para cerrar el disco? Porque me da la sensación que eres una persona muy exigente y perfeccionista en este rato que llevamos charlando.

No he escrito muchas canciones pero sí que le he dado muchas vueltas a la producción de cada una. Regodearme en mi mismo, en cada metáfora, a fuego lento. Ha sido un disco muy directo, necesito tener diez canciones y he ido a por ello.

No creo que te puedas imaginar ningún momento de tu vida sin música.

Ninguno, para mí es clave. A la hora de tomar decisiones, a la hora de pasar un día raro... Yo necesito ponerme canciones.

Llevas toda tu vida con la música, no sé si tienes la primera canción que compusiste, seguro que sería un niño...Esa cara es que sí.

Sí (risas). Me reconozco en ella, pero no soy la misma persona que la escribió. Era un adolescente, como vamos cambiando.

¿Qué le dirías a ese Fredi adolescente que compuso su primera canción?

Que sea siempre súper fiel a como siente las cosas para la toma de decisiones. En todos los ámbitos de la vida. Realmente acertamos y nos equivocamos, todos los días, pero cuando lo haces desde la reflexión propia y sabes que el error ha sido tuyo, aprendes de eso. Déjate llevar por una corazonada. Y en ‘Por la puerta grande’ hablo un poco de eso, “Pon el corazón en un camino en el que veas luces y cuando llegue el apagón, que decidan los latidos en los cruces”. Que de dejes llevar por los latidos del corazón.

Encajaría más en la industria de antes, sin redes sociales Fredi Leis

Dejarte llevar por el corazón, y por lo que veo no eres mucho de las redes sociales...

Encajaría más en la industria de antes, sin redes sociales, mi perfil encaja más en lo de antes. Aunque soy consciente que las redes son importantes, si no ahora no estaría haciendo esta entrevista contigo porque seguramente la gente no me conocería. Pero no tienen que quitar tiempo a la importante que es componer y hacer música.

Vamos que eres de los que aparta el móvil cuando compone...

Bueno, lo pongo en modo avión y por mí lo tiraría por la ventana (risas).

No te veo tirando el móvil porque hablas igual que cantas, con esa calma y es paz. ¿Fredi se estresa alguna vez?

(Risas) ¿Qué si me estreso?

Te juro que me ha llamado un compañero cuando estaba escuchando tu disco y me ha dicho que me escuchaba muy relajada y es que de verdad estaba como en otra dimensión...

¡Me alegro! (risas). Ese es uno de los objetivos, si se ha conseguido eso, me das un notición. Porque trabajas y dedicas tiempo a eso para que una persona cuando lo escuche, se meta en un universo. Me alegro mucho que me digas eso.

¿Pero te estresas? Que no me has contestado.

Sí, sí. Me estreso y además soy muy perfeccionista. Eso hace que me exija mucho y a veces no es saludable. Pero en mi día a día soy bastante tranquilo y casero. A mí me das un café, un día de sol, estar bien con los míos. No necesito extravagancias, ni cosas raras para estar tranquilo.

Me he quedado con una frase que te he leído, “quiero que me conozcan por mi música”. Una cosa que parece tan razonable, pero que hoy en día es muy difícil.

Supuestamente lo que debe ser, que a una persona que hace canciones la conozcan por su música, parece que hoy suena raro. Pero quiero que me conozcan por eso, no por tener más o menos seguidores. En un mundo ideal a mí me gustaría que el top 10 en una radio fueran las canciones más bonitas, y no los que tengan más fans. Yo soy fanático de escuchar nuevos talentos y hay gente que ni las conoce. Que no se le de visibilidad a eso me parece un delito. Eso depende de todos un poco.

De pequeño te hubiera dicho que quería ser futbolista del Real Madrid Fredi Leis

Hablando de la industria, en qué momento decidiste que te querías dedicar a esto, porque estudiaste una carrera que nada tenía que ver con esto.

Desde pequeño siempre me gusto, pero también me gustaba el fútbol y jugué durante muchos años. De pequeño si me hubieras preguntado te hubiera dicho que quería ser futbolista...

¿Y de qué equipo?

Del Real Madrid.

Ahí ya me has ganado (risas)...

Madridista a tope, por eso la canción ‘La novena’ que dice “fuímos el Madrid, ganando la novena”. Una referencia clara a mi madridismo.

Que me ha salido a mi también mi vena madridista y te he cortado la respuesta. ¿En qué momento decidiste dedicarte a la música?

Hay un momento, cuando vuelvo de mi Erasmus en Rumanía. Allí monté una banda, y fue donde me subí por primera vez al escenario. Y a la vuelta supe que me quería dedicar a eso. Esa sensación y ese intercambio de energía.