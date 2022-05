Yoly Saa: “En este mundo es muy importante confiar en una misma para no tambalearte demasiado”

Con la ilusión de una niña, el brillo en los ojos y la autenticidad por bandera. Así se presenta Yoly Saa. Esta pontevedresa de casi 30 años que se marchó a Madrid a probar suerte con la música y que ahora ya es parte de ella. Ha compuesto para los grandes de nuestro país, cuenta con el apoyo incondicional de Andrés Suárez y ahora acaba de lanzar su primer disco, ‘A golpes de Fe’. Está aprendido a confiar en ella misma, a quererse más y a no sufrir más. Toda esa montaña rusa que es la vida, tan jodida y bonita a la vez, que ella refleja a la perfección con sus letras en este primer trabajo. Una artista que dejó su profesión como jugadora de fútbol sala profesional para aterrizar en Madrid y luchar por su sueño de ser cantante. Un disco con 11 temas que te van a tocar el corazón y con los que vas a poder descubrir a la Yoly Saa más auténtica a golpe de fe.

¿Cómo estás viviendo la emoción de lanzar tu primer disco?

Estoy abrumada, es lo que más estoy sintiendo estos días. Todo va muy bien, el proceso ha sido apasionante. Lo estoy viviendo como una niña pequeña. Abrumada y expectante, ahí estoy.

Entiendo que recuerdas perfectamente el momento que tuviste por primera vez el disco en la manos y lo pudiste tocar...

Alucinante porque es como yo me lo había imaginado, sobre todo estéticamente que le he dado mucha importancia y quería que todo fuera ligado. Me parece que es el disco perfecto, tal cual yo me lo había imaginado. Es una sensación de no creérmelo al ser mi primer disco. Lo tengo en las manos, lo miro una y otra vez, lo abro... Esa sensación de ver si es verdad todo lo que me está pasando.

Cuando hablabamos hace un año con el lanzamiento de tu single ‘A golpes de Fe’, me decías que el disco iba para final de 2021. ¿Por qué se ha retrasado?

Digamos que yo no he pasado por un buen momento personal, en verano estuve muy mal a nivel mental y decidimos por eso no era el mejor momento para lanzarlo, por eso lo pospusimos para ahora para que yo estuviera al 100%. Creo que ha sido el momento perfecto.

Ahora que hablas de la parte emocional, este disco también es ese viaje por tus emociones, madurar, aprender de la vida y refleja toda esa montaña rusa que es la vida.

Exacto, vemos reflejado todo lo que he vivido. Aunque hemos querido ordenar todos esos sentimientos y hemos dejado para el principio la parte más chunga a nivel emocional y acaba con ‘Luz’. Es ese proceso, por eso se llama ‘A golpes de fe’ porque cada canción son esos golpes de realidad y ese proceso de sentimientos, de darte cuenta. Cosas que me han marcado como persona, que me han hecho madurar y crecer a nivel emocional.

Crecer a nivel emocional, la última vez me decías que te costaba confiar en ti, ¿en este proceso lo has conseguido?

Creo que me queda trabajo porque esto de confiar en una misma es un proceso más largo del que pensaba. Si que es verdad que tengo una confianza mucho mayor de la que tenía hace un año, es progresivo. Pero si que hay comentarios hacía mi misma más positivos, pensar que si que tengo talento. Pero espero seguir creciendo en ese sentido, porque creo que en este mundo es muy importante confiar en una misma para no tambalearte demasiado.

Entiendo que hace un año no te hubieras sentido tan cómoda como ahora haciendo la promoción del disco y hablando con nosotros, la prensa.

No es que no me hubiera sentido tan cómoda, es que probablemente hubiera sido imposible que hiciera esta promoción porque yo no estaba en un punto que no podía hacer caso a otra cosa que no fueran los problemas que tenía en mi cabeza.

En tu nuevo single, ‘La Luz’ dices, “descubre tu camino”, ¿lo has descubierto?

Estoy en ello, creo que nos pasamos la vida descubriendo nuestro camino. Pero el camino está siendo apasionante y eso es con lo que me quedo de este disco, que he aprendido a valorar el proceso y no el resultado.

Y de ‘La Luz’ también me he quedado con el momento de “me ha salvado otra vez”, ¿la música también es la que te salva una y otra vez?

De hecho sí, aunque esta canción habla de una persona en concreto, es una de decirme todas las cosas que me salvan. De hecho en el videoclip salen muchos de mis amigos en Madrid. Significa casa, música, familia, algo que te quiere y te cuida.

Por eso entiendo que decías el otro día en tus redes sociales que era un tema de los más especiales que has escrito.

También por el momento en el que lo he escrito. Lo escribí en Barcelona en un momento especialmente bueno y en el que justo estaba conociendo a una persona. Todo no estaba perdido porque yo había perdido la confianza en la gente, también has destellitos, en eso consiste la vida.

Decías que jamás habías soñado con llegar hasta aquí, tu primer disco, ver tu cara en la publicidad de Callao...

Totalmente. Me preguntaban antes que qué le pido a este disco y es que no le pido ya nada más. Digo que vivo en una simulación constante, porque me parece que lo veo todo desde fuera, típica película americana que alguien quiere conseguir su sueño y lo consigue.

Y dentro de esa película americana, ¿qué le dirías a la Yoly que se vino de Galicia a Madrid para conseguir su sueño?

Que no sufra tanto. En estos cuatro años he sufrido mucho. Yo soy una persona que siente las cosas mucho y a veces me hago daño yo misma por eso le diría que no sufra que todo va a ir bien.