Zapatillas de lona blancas para no perder el toque deportivo este verano

Con la obsesión reciente que ha despertado en mi la pandemia sobre el uso diario de zapatillas de deporte, mi zapatero ha sufrido una gran transformación en los últimos años, donde los tacones de aguja generalmente incómodos e imposibles parecen haberse visto relegados a ese rincón de eventos y ocasión, mientras que la zona de diario se ha visto sustituida claramente por zapatos planos y cómodos como las zapatillas, los ya famosos friulanes, mocasines, bailarinas y ahora sandalias planas, con alguna pequeña concesión a las cuñas en forma de alpargatas.

Pero si soy sincera he de reconocer que con las sucesivas olas de calor que nos han acompañado desde que llegó la primavera, la idea de ponerme esos zapatos tan cerrados, muchos de ellos con calcetín, me resulta realmente incómoda. Así que estuve pensando en una opción que tuviese lo mejor del calzado cómodo y plano mientras que a la vez me dejaba tener los pies algo más frescos y ligeros. Y enseguida la respuesta llegó a mi mente: zapatillas de lona.

He de confesar que es un calzado que me ha acompañado desde mi más tierna infancia, y que de alguna u otra manera nunca ha dejado de estar presente en mi armario, y seguramente que tampoco en el tuyo. Piensa si no en las clásicas Converse bajas, que no dejamos de llevar casi todo el año. Pero no solo de Converse vive esta moda, si no que muchas marcas de zapatillas icónicas tienen desde hace muchos años sus modelos de tela para no quitarte en todo el verano.

Además, solo hay que echar un vistazo a las fuentes de inspiración de moda, como son Pinterest e Instagram, para darnos cuenta de que han vuelto, y cómo podemos combinarlas. Al ser modelos generalmente ligeros y discretos, si eliges un color blanco, son incluso mucho más combinables que las clásicas zapatillas de deporte, y al ser verano, también pueden ser más aptas para ir al trabajo.

Zapatillas 2750 Cotu Classic, de Superga (53 euros)

Zapatillas 2750 Cotu Classic, de Superga FOTO: Superga

Chuck Taylor All Star Core Canvas, de Converse (55,99 euros)

Chuck Taylor All Star Core Canvas, de Converse FOTO: Converse

Zapatillas casual unisex U Authentic, de Vans (70 euros)

Zapatillas casual unisex U Authentic, de Vans FOTO: Vans

Zapatillas essential náuticas, de Tommy Hilfiger (69,90 euros)

Zapatillas essential náuticas, de Tommy Hilfiger FOTO: Tommy Hilfiger

Zapatilla inglesa de lona, de Victoria (30 euros)

Zapatilla inglesa de lona, de Victoria FOTO: Victoria

Combinan igual de bien con vestidos sueltos y ligeros como con pantalones vaqueros, faldas cortas, midi y largas y por supuesto con una de nuestras prendas favoritas del verano, los monos de lino.