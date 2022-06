Hay pantalones bonitos y luego está este pantalón estampado ‘made in Spain’ que nos tiene obsesionadas

Los pantalones estampados siempre son una buena opción. No importa si hace mucho o poco calor, los pantalones estampados siempre estarán en tendencia. Se pueden llevar con zapatillas, sandalias o tacones altos, en otras palabras, cualquier tipo de zapato es válido para crear un look diferente y especial. Eso sí, escoger un pantalón estampado es complicado, pero Instagram tiene la solución. Hemos encontrado el pantalón estampado más bonito que el pantalón morado que tienen en común, Victoria Federica y María Pombo. Te avisamos que cuando veas cómo es la prenda que hemos descubierto, vas a quererla al momento.

¿De dónde es el pantalón más bonito y viral de Instagram? Claramente, es de una firma que no es Zara o Mango. En esta ocasión, la prenda es de Meyme, una firma española con una colección de verano que nos tiene enamoradas. No pierdas detalle y conoce más sobre el pantalón del verano.

El verano es una oportunidad para añadir color o estampados en las prendas. Por ese motivo, tienes que tener este pantalón de Meyme que hemos encontrado en Instagram. Puedes seguir el ejemplo de Rebeca Ruiz y que las otras prendas sean negras, para no contrarrestar el color o el estampado del pantalón.

Toca el momento de conocer por qué el pantalón de Meyme nos soluciona cualquier conjunto, sin importar la época del año. Nada apetece más que comprar ese diseño que hacer una compra segura y efectiva.

PANTALÓN ESTAMPADO SELENE (59,95 €)

Pantalón estampado verde y azul. FOTO: Meyme

El combo de pantalón estampado con camiseta negra es look 10. Si tienes un festival de verano, una comida con amigas o un evento especial en una terraza, este look es ideal. No puedes dejar pasar esta ocasión de tener este pantalón en el armario. Cuenta que no es una firma tan conocida y, por lo tanto, tu look no será repetido en la calle, como ocurre con normalidad con los diseños virales de Zara.

Si al final te han encantado estos pantalones no dudes en comprar el mejor calzado, por ese motivo, te hemos hecho una lista de zapatos. ¡Lo tienes todo!

RETIRO (115€)

Zapatilla dedicada a la estación de metro de Madrid. FOTO: The Hoff

BLACK AND WHITE SANDALS (119€)

Sandalias estampado cow. FOTO: Alohas

BELHARRA SANDALIAS (175,00€)

Sandalias de tiras con estampado tropical. FOTO: Ba-sh

SANDALIAS CON PLATAFORMA VOSS EN PIEL (129,00 €)

Sandalias amarilla huevo con plataforma. FOTO: Dr. Martens

Con toda esta información, tu conjunto será de profesional. Destacamos que el pantalón de Meyme es de tiro alto, por lo que el efecto piernas infinitas está asegurado. Añade este pantalón a tu cesta de compra virtual, porque además de ser bonito, es funcional. Con esto queremos decir que esta prenda es atemporal y funciona bien en cualquier época del año.

No obstante, aparte de comprar estos pantalones, mira la web de la firma. Nos encanta la sección de vestidos y la línea de verano. Son prendas fáciles de combinar con materiales de calidad.