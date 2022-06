Paula Echevarría le copia a Eugenia Osborne el vestido de invitada de firma española más bonito de la temporada

Hay pocas diseñadoras en España que hayan conseguido lo que esta aristócrata en apenas un par de año. Y es que Inés Domecq ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española. Tal ha sido su éxito que incluso la Reina Letizia ya se ha animado a lucir alguno de sus diseños y con notables resultados. Y Paula Echevarría también se ha unido a esta lista. Y no nos extraña porque le quedan como un guante sus diseños, desde faldas a vestidos. Pero quizás no es casualidad, y es que antes de crear su propia firma, la marquesa de Almenara ya coronaba las listas de las mejores vestidas en nuestro país, y su vinculación con la moda le viene de lejos, pues tiene una larga carrera a sus espaldas como estilista y productora. ¿Lo más gracioso? Que el vestido que ha lucido Paula Echevarría en su cuenta de Instagram este mismo lunes, ya lo llevó este fin de semana Eugenia Osborne en una comunión. Y no nos extraña que hayan coincidido porque no puede ser más ideal.

Los vestidos largos muy estructurados son una de sus prendas más características de The IQ Collection que han enamorado a las mujeres mejor vestidas de España como Paz Vega, Sofía Palazuelo, Cayetana Rivera o María Fernández-Rubíes. También triunfan sus monos de volantes, camisas de hombrera marcada o chaquetas maxi. Una marca que tenemos que tener fichada para todos nuestros próximos eventos ya sea una boda, un bautizo o una comunión. Y el vestido de Paula Echevarría es un claro ejemplo de ello.

Vestido Chiara verde (380€)

Vestido Chiara verde. FOTO: iq collection

Un vestido midi blanco roto con detalles en verde, la única diferencia con el que lucía Eugenia Osborne, ya que su vestido era el modelo en azul. Además, tiene la espalda al aire y cierre con botones en la parte trasera que no puede ser más romántico y detalle lazada en la cintura.