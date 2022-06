20 protectores, bronceadores e iluminadores que son básico para proteger la piel

Cada vez más, los expertos y dermatólogos están recomendando la utilización del protector solar cada día de la semana. Ya no solo basta con meterlo en el neceser, en la maleta de viaje, también tenemos que introducirlo en nuestra rutina de belleza, y más en estos días de altas temperaturas donde la radiación solar es muy intensa y nuestra piel corre mayor peligro. Si únicamente mimamos el cabello y no prestamos atención a la piel, con el paso del tiempo notarás un envejecimiento prematuro y la aparición de manchas, causantes por la exposición al sol sin control. Por lo tanto, si queremos evitar que esto suceda, solamente tenemos que tener buenos protectores solares en casa, y además, bronceadores e iluminadores que potencien el moreno. Así, no tendrás que estar durante horas al sol para conseguir un efecto dorado en la piel.

Tanto para lucha contra el envejecimiento de la piel, como para proteger la dermis durante todo el año, diversas marcas han lanzado productos que nos vienen genial. Desde ya, revisa el neceser y mira si tienes acabados o caducados el protector solar, bronceador o iluminador. Antes de hacer la maleta, añade los mejores cosméticos que tengan vitamina E, ácido hialurónico, coenzima Q10 o extractos de frutas.

20 protectores solares, bronceadores e iluminadores

ACABADO SECO SPF30 (21,59 €)

Bruma ligera con efecto frío. FOTO: BIOTHERM

AUTOBRONCEADOR ROSTRO (28,99 €)

Efecto buena cara con un bronceado al momento. FOTO: CLARINS

FILTRO PERFECCIONADOR (42,99 €)

Iluminador que funciona como prebase. FOTO: CHARLOTTE TILBURY

CREMA SOLAR SPF50 SPORT LINE (19,90 €)

Protector solar en crema. FOTO: Armonía

CREMA AUTOBRONCEADORA (29,00 € )

Bronceador natural y radiante. FOTO: freshly cosmetics

STICK ILUMINADOR (24,99 €)

Iluminador en barra. FOTO: Fenty Beauty

PROTECTOR SOLAR FACIAL ANTI-EDAD (€31.50)

Crema solar facial. FOTO: Clinique

BRONCEADOR FACIAL INMEDIATO (7,99 €)

Bronceador facial inmediato. FOTO: GISELE DENIS

EXFOLIANTE CORPORAL ILUMINADOR (3,99€)

Exfoliante corporal iluminador. FOTO: BIOVENE

LOCIÓN SOLAR PROTECTORA (3,50€)

Protección solar. FOTO: HAWAIIAN TROPIC

LECHE BRONCEADORA CORPORAL (12,95€)

Leche bronceadora corporal. FOTO: ANNE MOLLER

ILUMINADOR EN STICK (26,70€)

Iluminador en stick. FOTO: GUERLAIN

PROTECTOR SOLAR PARA PIELES SENSIBLES (10,54€)

Spray protector solar. FOTO: Garnier

ESPUMA AUTOBRONCEADORA (17,12€)

Espuma autobronceadora. FOTO: BONDI SANDS

ILUMINADOR CORPORAL CON EFECTO CALMANTE (7,95€)

Iluminador en crema. FOTO: FLUFF

PROTECTOR SOLAR CON ÁCIDO HIALURÓNICO (29,00€)

Protector solar antienvejecimiento. FOTO: Isdin

ACELERADOR DE BRONCEADO (21,50€)

Acelerador de bronceado. FOTO: Lancaster

LECHE SOLAR ECOLÓGICA (22,50€)

Leche solar ecológica que proporciona hidratación. FOTO: biotherm

AGUA BRONCEADORA (62,00€)

Autobronceador líquido. FOTO: Dior

ILUMINADOR EN LÍQUIDO (20.00€)

Fluido iluminador con una alta concentración de nácares. FOTO: Clarins

¡Aquí tienes la mejor lista de cosméticos! Primero de todo tienes que proteger la piel, posteriormente el bronceador cuando lleguemos a casa y para acabar, no te olvides del iluminador corporal o facial. Siguiendo estos tres pasos, conseguirás una piel cuidada, bonita, sana y protegida durante todo el verano.

Da igual, si tienes 20, 40 o 60 años, todo el mundo se tiene que cuidar la piel. Tanto hombres como mujeres, debemos prestar atención a la dermis y seguir una rutina de alimentación saludable, hacer ejercicio, dormir más de 7 horas y beber 2 litros de agua. Con todas las indicaciones, notarás que el proceso de envejecimiento (es algo natural) se retrasará.