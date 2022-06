Nos vamos directas a Ibiza (y a cualquier lado) si es con el conjunto de rayas multicolor de María Pombo perfecto para pasar la ola de calor

Viajar hasta Ibiza sería maravilloso, si es con este conjunto de rayas multicolor de lo más fresquito de la marca de María Pombo. Sí, lo siento amigas, pero solo puedo pensar en escapar de Madrid y de sus infernales casi cuarenta grados con esta ola de calor. Verano por favor, llega con temperaturas más bajas y agradables que yo ya no puedo con mi vida. Por eso, María Pombo se ha ido con sus amigas influencers a pasar el día al pantano para presentar su nueva colección de joyas y así de paso darse un remojón. Pero no solo eso, también nos ha enamorado con el nuevo conjunto de su marca Name the Brand que no puede ser más bonito y más verano. ¿No me crees? Pues espera a verlo.

No sé a vosotras pero a mi es un conjunto que me traslada directamente a mi infancia y me recuerda a un peto multicolor que tenía de pequeña y que era mi prenda favorita del armario. Eso sí, el conjunto de María Pombo en versión mucho más sexy. Pero sin duda es el típico conjunto que metemos en la maleta de vacaciones y que queremos llevar tanto de día como de noche para resaltar bronceado y darle ese toque de color que tanto nos gusta para los looks veraniegos.

Top Pomelo (59,95€)

Top Lima. FOTO: Name the brand

¿Os habéis enamorado? Nosotras también. Se trata de este top de lino en raya multicolor estampada, con espalda abierta y dos tiras fruncidas ajustables. ¡Una fantasía veraniega!

Pantalón Lima (89,95€)

Pantalón lima. FOTO: name the brand

Para hacer el look completo este pantalón largo en raya multicolor estampada. Y sin duda no pasarás desapercibida en tus vacaciones, un estilismo de esos con los que la gente te parará por la calle para preguntarte dónde lo has comprado porque no puede ser más bonito y más verano.