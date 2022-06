Así es el top tropical de H&M que querrás después de ver cómo le queda a Grace Villarreal

Todos nuestros amigos, influencers o celebrities están de vacaciones e Instagram es el mejor ejemplo. María Pombo en el norte, Victoria Federica por Sevilla y Grace Villarreal en Puerto Rico. Esta última escogió un destino único e irrepetible, y por ese motivo, tuvo que añadir prendas que no habíamos visto antes en su armario. Grace Villarreal siempre tiene el look perfecto, para ese momento concreto. Viendo las historias y qué está haciendo en Puerto Rico, nos hemos fijado en una prenda que hemos sentido un flechazo al momento. Seguro que a ti también te pasó, porque ese top de H&M, no puede ser tan bonito e ideal. Nosotras como expertas en captar tendencias al momento, hemos hecho captura de las historias de Grace Villarreal llevando la prenda que hemos estado buscando todo este tiempo.

El verano ya empezó y tenemos que ir fichando prendas, para lucir tipazo. También tienes la opción de guardar esos fichajes en la cesta de la compra, para cuando empiecen las rebajas. En el caso del top de H&M que tiene Grace Villarreal, no pierdas tiempo y compra ya. En pocos minutos, te aseguramos que ya no estará disponible.

Grace Villarreal con el top de H&M más bonito del momento. FOTO: @gracyvillarreal

Un top sencillo, colorido y muy fácil de combinar. Así es la joya de la colección de verano que tenía escondida H&M. Gracias a Grace Villarreal, hemos conocido como es el diseño que mejor queda con unas bermudas blancas o una falda larga estilo boho.

Si quieres este top de H&M, no pierdas detalle porque Grace Villarreal lo enseñó en Instagram. No te lo vas a quitar en todo el verano. Por cierto, sigue el ejemplo de la influencer y empieza a llevar las trenzas que nadie se quitó el año pasado.

Story de Grace Villarreal. FOTO: @gracyvillarreal

Te aseguramos que todo el mundo te pedirá prestado este top. Porque queda ideal con cualquier prenda, y es muy fácil de combinar.