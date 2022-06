La naturalidad por la que triunfa Grace Villarreal

Los Premios International Influencer Awards han acogido a multitud de perfiles representativos de las redes sociales, exponiendo la profesión que acumula millones de visitas tras la pantalla y reconociendo la influencia y el esfuerzo de todos los invitados.

Grace Villareal, es una de las influencers más veteranas del mundo digital. Comenzó con su canal de Youtube hace diez años, y su éxito, y más de 625 mil seguidores en Instagram le han llevado a ser una de las nominadas en el evento por su perfil como creadora de contenido gracias a su naturalidad en sus looks, maquillajes y Lifestyle.

Madre de tres hijos e hija de padre protestante, muestra en las redes sus valores y su amor por Dios que compagina con un estilo de vida “normal, natural y juvenil”. La empresaria inspira en moda y belleza con su propia marca The Villa Concept creada con su hermana Melissa Villarreal.

¿Crees que la profesión de influencer o creador de contenido es considerada como tal en la sociedad?

Creo que está empezando a valorarse un poco más. La gente está poniendo en valor el hecho de que son muchas horas de trabajo, tenemos también horarios, es una gran responsabilidad. Y estoy feliz de formar parte de este evento.

Los premios son internacionales, ¿se valora más en otros países que en España?

Lo tengo muy claro. Creo que en España tardamos un poco más en subirnos al tren de las cosas. En Estados Unidos, Inglaterra, Australia... la gente lleva trabajando de esto muchos años y ya esta considerado como un trabajo. Se formalizó todo hace muchísimo tiempo y los creadores de contenido son un trabajo más que la gente, no solo admira, sino que también respeta. En España estamos llegando a ese punto.

La empresaria asegura que recuerda su primer trabajo en redes como el “shock de su vida” al contactar con ella una marca de relojes que le aseguró que les encantaba su contenido. ¿Cómo fue ese momento?

Llevaba un año creando contenido en el que no me pagaban nada Youtube. Entonces, haciendo como que era mi trabajo un año, subiendo tres videos a la semana, no recibía nada y de repente que me llegase esa colaboración lo vi como el momento de mi vida de tengo que hacerlo si o si. Recuerdo el recibirlos, me fliparon. Hice un video entero hablando solo de tres relojes, tu sabes que aburrimiento, pero yo era tan feliz, era mi trabajo. Fue entre demasiada emoción y a la vez, que acabo e hacer.

¿Qué aportas a Instagram y Youtube para tener tantos seguidores?

Creo que fue una mezcla de cosas y la suerte, obviamente, para poder llegar a ser realmente exitoso. Yo creo que en mi momento lo que me llevo a tener un número de seguidores fue que vivía fuera, que estaba embarazada, casada... y que era como muy natural. Bueno, y sigo, espero, espero estar haciéndolo bien porque sigo siendo muy natural (risas). Y que en España no había mucha gente creando contenido llevo a que se me conociese un poco más.

¿En algún momento te has planteado la privacidad? Estamos en un momento en el que hay mucho hate por redes y al final el mostrar a tu familia, a tus hijas... debe afectar.

Llevo 10 años haciendo esto y he crecido viéndolo de forma muy natural. Creo que tienes que ser persona y tienes que saber también que enseñar y que no enseñar, pero como una persona más. Tienes que ser lógica, ser humano, saber lo que se debe y no se debe hacer, y con los niños lo he llevado muy natural. Como los videos antiguos de los padres que estaban siempre con la cámara grabando a sus hijos, es verdad que lo veías solo en familia, pero no lo he visto como un riesgo, lo he vivido de forma muy natural.

Los redes sociales están aumentando e innovando y son muchos los perfiles nuevos que están surgiendo, ¿la figura del trabajo como influencer cambiará en un futuro?

El futuro como influencer no tiene fin. Hay que adaptarse a los cambios, seguramente irá evolucionando y nosotros con ello.