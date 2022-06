¡Todo al blanco! Mango diseñó un vestido largo que nos tiene obsesionadas por lo bien que queda en mujeres bajitas o con caderas anchas

No hay verano sin un vestido viral o ese diseño, del que nos enamoramos al 100% y estamos días y días buscando esa prenda concreta. Antes de que suceda esto, nos hemos adelantado y hemos localizado un vestido blanco, largo y sin mangas de Mango, que cuando lo veas, te preguntarás por qué no lo tienes ya en el armario. Sienta ideal a cualquier mujer. No importa que seas bajita, que tengas mucho pecho o que presumas de unas caderas anchas, porque este vestido de Mango está diseñado para todo el mundo. Podemos comparar el éxito de esta prenda con cualquiera de Zara o el look sencillo y elegante que llevó Victoria Federica en el desfile de Dior en Sevilla.

Nosotras hemos encontrado esta joya de Mango en Instagram. Al final, con esta red social puedes descubrir nuevos estilos, y auténticos diseños que cuando lleguen a ser tendencia, tú lo tendrás mucho antes y serás una maestra en el estilo. Por cierto, hemos optado por un vestido blanco porque suele ser el tono que más miedo nos pueda dar. De esta manera, demostramos que es un color más y que sienta fenomenal.

Sencillo, elegante, sutil, cómodo, fácil de combinar… Podemos añadir infinitos adjetivos a este vestido de Mango. Este tipo de diseños es fundamental en cualquier armario, o mejor dicho, en la maleta de viaje. Nos sirve para ir a una primera cita, una fiesta con amigas en la playa o hasta de mejor invitada en una boda informal. La última decisión la tienes tú.

¿Cómo combinar este vestido de Mango? Antes de responder a esta pregunta, te vamos a enseñar el diseño y por supuesto, te contamos qué cualidades son las mejores y por qué tienes que comprar desde este mismo momento este vestido.

VESTIDO PUNTO ALGODÓN (49,99 €)

Vestido largo de punto. FOTO: Mango

De punto y algodón. Así es el vestido de Mango del que nos hemos enamorado. Después de saber cuáles son los tejidos principales del diseño, entenderás que es una compra segura. Gracias a ambos materiales, queda genial en mujeres pequeñas o con unas caderas anchas, porque se adapta y moldea la figura.

Ahora toca el momento de saber cuál es el calzado más indicado para este vestido. Puedes escoger entre una sandalia, zapatilla o alpargata. Aunque son consejos, primero de todo tienes que seguir tu estilo personal. Nosotras hemos elaborado una pequeña guía de los mejores zapatos para el vestido de Mango. ¡Apunta todo!

SANDALIA PLATAFORMA ACOLCHADA (12,99 €)

Sandalias rosas acolchadas. FOTO: bershka

CHINATOWN (115€)

Zapatillas deportivas dedicada al metro ligero de San Francisco. FOTO: The Hoff

AMALIA HOT GREEN (99,00€)

Alpargatas fabricadas en La Rioja. FOTO: Antonia´s

Con todo lo que te hemos enseñado, no te hará falta nada más en el armario. El blanco es el color del verano, y los zapatos que hemos añadido quedan ideal con esta prenda y con todas las tendencias de este verano.