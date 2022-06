Tamara Falco es la jefaza de las camisas más elegantes (y pijas) con vaqueros para todos los días del año

Mientras esperamos ver esta noche de jueves el look de Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’, la marquesa de Griñón nos ha dejado un estilismo de esos que no nos pueden gustar más para un día frío y lluvioso como el que ha amanecido hoy en Madrid. ¿El tiempo está loco? Evidentemente. Si la semana pasada superábamos los 40 grados, ahora que ha llegado el verano, tenemos temperaturas de otoño. O lo que es lo mismo, nosotras ya no sabemos ni como vestirnos. Y no creo que sea la única. Pero Tamara Falcó nos ha dejado un look de lo más apropiado para días fresquitos como el de hoy, una combinación de esas que nunca falla.

Y es que la hija de Isabel Preysler sabe convertir los looks más básicos en un estilismo perfecto hasta para los días más fríos de verano. ¿La combinación perfecta? Una camisa oversize y unos vaqueros de esos que adoran nuestras madres. Unos vaqueros que hace una semana era impensable poder llevar en Madrid pero que hoy son perfectamente compatible y además visten igual que un traje con camisa.

Porque Tamara Falcó nos ha hecho querer copiarla este mismo jueves con un estilismo con camisa ancha en color azul y rayas blancas, con unos vaqueros mon jeans. Y aunque en la foto la marquesa va descalza, nosotras combinaríamos este estilismo con unas alpargatas de cuña para darle el toque más de verano al look. ¿No os parece perfecto?

Eso sí, queremos que se vuelvan a normalizar las temperaturas para seguir llevando nuestros looks más fresquitos y perfectos de verano, porque ya sabéis que no hay nada que nos guste más que poder estrenar todas las compras que hicimos ayer en las rebajas de Zara. ¿Has comprado ya en rebajas? Nosotras os decimos que sí, pero así somos.