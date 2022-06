Carmen Lomana se convierte en la reina de los vestidos negros en verano y este no puede ser más original

Ya es definitivo, no hay día que Carmen Lomana no nos sorprenda con un vestido negro más bonito que el del día anterior. Por eso, en la redacción de Lifestyle, la acabamos de nombrar la reina de los vestidos negros en verano. Si el otro día nos enamoró con el vestido cut out de la colección de Tamara Falcó que encima está rebajado, hoy lo ha hecho con un vestido negro de lo más original con estampado de labios rojos y lunares. ¿De dónde es? Aún no lo hemos descubierto pero seguro que Carmen Lomana pronto nos lo chiva.

Deseando estamos que Carmen Lomana se vaya de vacaciones a su querida Marbella para poder copiarle todos esos looks de verano que vamos a querer meter en nuestra maleta, ya sea para una escapada de fin de semana o para nuestras vacaciones. Porque aunque no lo parezca en Madrid, el verano ya ha llegado y con ello todos esos días eternos para disfrutar de las maravillosas playas que tenemos en España.

Está claro que no hay nadie como Carmen Lomana para darle el toque más especial a un vestido negro como este. Porque aun que muchas personas piensen que el negro no es un color para verano, es la elegancia eterna para todo el año. Y para ello no hay mejor ejemplo que nuestra socialité favorita.