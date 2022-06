Marcas para invitadas curvy con las que serás la invitada más elegante de cualquier boda

Las bodas pueden ser uno de los momentos más difíciles estilísticamente hablando. Tal vez te inviten a una en una ciudad o incluso país diferente, con un clima más bien incierto y con un ambiente que no controlas. Si sumas esto a que puedes no conocer a la mayoría de los asistentes la sensación de sentirse juzgada se acrecienta. Por eso para muchas mujeres encontrar un look de invitada con el que sentirse a gusto y favorecida sin tener la sensación de ir disfrazada es mucho más importante de lo que parece. También lo es el hecho de encontrar una prenda que te sirva igual para una ceremonia religiosa pero que sea apto después para quemar la pista de baile de madrugada. Este momento boda puede ser para muchas mujeres el momento más formal o elegante de todo el año, además de quedar en forma de recuerdo durante el resto de tu vida, así que la presión suele ser alta.

Pensando en todo ello debería ser una obligación que todas las marcas de invitada ofreciesen opciones para todas las tallas, pero conscientes de que en la realidad esto no es así, hemos querido hacértelo un poco más fáciles enseñándote firmas donde encontrar modelos si no tienes una talla normativa. Estos son los que más nos han gustado.

ASOS

Es quizás el destino online donde encontrarás más opciones, para todos los bolsillos y para todos los gustos. Y es que aparte de contar con una firma propia especializada en tallas grandes, cuentan con un montón de marcas más.

MARY BENSON

Esta diseñadora inglesa no está especializada en tallas grandes, si no que por el contrario ofrece sus prendas para un amplio abanico de medidas. Además, al pedirlas por encargo puedes elegir el largo que quieras.

GANNI

Algo parecido pasa con la firma favorita de todas las influencers y expertas en moda nórdicas, que desde el principio decidió ofrecer un catálogo para todas las medidas. Sus propuestas son originales y favorecedoras.

SISTER JANE

Esta firma fundada por Beatriz Beza, una madrileña afincada en Londres que dejó el mundo de las finanzas para dedicarse a la moda cuenta además con tallas intermedias como la M+ o la L+, llegando hasta la XL. Diseños que enamorarán especialmente a las amantes del estilo preppy.