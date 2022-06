Nuestra compra de rebajas va a ser este vestido midi con lúrex de Mango que María Fernández-Rubíes sabe que podemos llevar a la ‘ofi’ o a celebrar la verbena de San Juan

Amigas, por fin ha llegado el verano y con él las rebajas más esperadas del año, las de verano. Esas que estamos esperando para hacernos con nuestros looks más deseados de verano y María Fernández-Rubíes tiene claro que este vestido de Mango tiene que estar en nuestro armario y maleta de vacaciones todo el verano. No hay discusión, y nosotras ya lo hemos metido en nuestra cesta preparado para las rebajas de Mango. Un vestido de lo más especial de esos que te pones y no necesitas nada más. Podemos estar ante uno de los vestidos más bonitos y elegantes del verano. Da igual que te lo quieras poner para ir a la ‘ofi’ o para celebrar la verbena de San Juan con amigas.

Si en invierno, el vestido de rayas negras y blancas de Mango fue viral hasta agotarse, no tenemos pruebas (pero tampoco dudas) de que este vestido de punto y rayas con lúrex va a ser la estrella de las rebajas de la firma catalana y más después de que lo haya lucido en su cuenta de Instagram María Fernández-Rubíes.

Vestido punto rayas (39,99€)

Vestido punto rayas. FOTO: Mango

Un vestido de Mango de tejido de punto fino con lúrex, estampado de rayas y estampado zig-zag. Diseño entallado midi con cuello redondo, tirantes finos y una maravilla de espalda abierta.

Una fantasía de vestido que te hace el look por completo, además con la espalda abierta que siempre estiliza y le da ese toque más elegante y glamuroso a la prendas. María lo ha combinado con una sandalias verdes, pero también es perfecto para llevarlas con unas naranjas tan en tendencia, alpargatas o incluso sandalias planas o zapatillas para el día a día. La compra de rebajas va a ser este vestido que ya tengo metido en la cesta de la compra para no quedarme sin él.