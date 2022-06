No podemos dejar de pensar en el pantalón estampado de Teresa Andrés y en cómo lo vamos a combinar

El 2022 es el año de las bodas. Primero fue Marta Lozano con su espectacular vestido de Lorenzo Caprile, después Lucía Pombo en su boda más rural y la última será Teresa Andrés. Las tres influencers más top del momento han o están preparando enlaces mágicos, y vamos a ver todos porque ambas son amigas y lo grabarán todo. En esta ocasión, todos están en el pueblo de la familia Pombo, para celebrar una preboda muy especial. Han escogido este entorno rural, debido a que ellas han pasado todos los veranos de su vida y han recopilado los mejores momentos. En esta preboda no podía faltar Marta Lozano, María García de Jaime o Teresa Andrés. Eso sí, solamente nos hemos fijado en la última influencer, porque llevó un pantalón que nos dejó sin palabras. A pesar de llegar tarde (tal y como contó en Instagram), escogió el pantalón más bonito y cómodo.

Las prebodas ya no son tendencias, son eventos muy comunes que se hacen con normalidad. A nosotras nos encantan estas celebraciones, porque vamos viendo cómo son los looks de las invitadas. No obstante, aunque sean prendas más ligeras y versátiles, no sirven de inspiración para nuestro día a día. El pantalón de Teresa Andrés es el mejor ejemplo.

El pantalón de Teresa Andrés es el mejor si vas a estar este verano en el pueblo o si quieres ser la reina en el norte. Es una prenda que combina con todo y que puedes jugar con ella. Nosotras, sin ninguna duda, vamos a seguir el ejemplo de Teresa Andrés. Jugar con el color block este verano porque es tendencia y tienes que empezar desde ya.

¿De dónde es el pantalón? Teresa Andrés escogió Tipi Tent. No sabemos sí llevó este pantalón porque estaba con las hermanas Pombo, o porque es fan de la firma. Eso sí, no pierdas detalle de la prenda.

PANTALÓN AMEBA (70.00€)

Pantalón estampado FOTO: Tipi Tent

Así es el pantalón que lleva Teresa Andrés y nos tiene enamoradas. No sabemos si es por el estampado o por el corte, pero sí que tenemos claro que estará en nuestro armario desde ya.