¿Puedo echarme perfume para ir a la playa o tomar el sol? Te resolvemos todas las dudas con un dermatólogo

La ciencia ya ha demostrado hace mucho tiempo que el olor perdura en nuestro recuerdo de una manera realmente intensa. Un aroma es capaz de evocar hasta sensaciones que no sabíamos ni que teníamos en el fondo de la mente. Para la historia han quedado ya frases tan célebres de iconos como Christian Dior, quien dijo que el perfume de una mujer dice más sobre ella que su caligrafía, o la de uno de los pioneros en el sector, Jean Paul Guerlain, que afirmó que el perfume es la forma más intensa del recuerdo. Por eso parece que aunque llegue el verano y con él el momento de meternos en la playa o en la piscina la idea de salir de casa sin unas gotas de nuestro perfume favorito nos hace tener la sensación de que vamos casi desnudos.

Pero desde que era pequeña siempre he oido en mi casa la misma sentencia de que no debo echarme perfume antes de tomar el sol para evitar manchas en la piel. Algo que preguntando a mis amigas me he dado cuenta que se repite de forma periódica cada verano en más casas. Pero, ¿es esto realmente cierto? ¿O es simplemente un dicho de madre que no tiene ninguna prueba científica? Para comprobarlo hemos querido recurrir a un experto, la dermatóloga Paloma Cornejo, para conocer qué hay de verdad y qué parte es mito en esta afirmación.

Paloma responde: “Es muy importante acudir a la playa o piscina con la piel completamente limpia salvo con un fotoprotector. Un perfume o colonia puede estar compuesto por cientos de ingredientes que al interaccionar con el sol pueden causar hiperpigmentaciones. Es el caso típico de la bergamota, de cítricos... El alcohol en sí también puede causar reacción, por lo que las famosas aguas de colonia también estarían vetadas en este sentido”.

Pero, ¿y si necesitamos sentir el olor de nuestro perfume favorito en esos días de verano? ¿Hay alguna alterativa? La doctora nos da una opción que puede ayudarnos mucho: “Podemos pulverizar nuestro perfume favorito en alguna de nuestras prendas de ropa que vayamos a usar. Es una buena opción para sentir que nos rodea ese olor, pero la clave está en nunca aplicar el perfume directamente sobre nuestra piel.