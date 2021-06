Mitos y verdades sobre la protección solar que debes conocer antes de pisar la playa (palabra de experto)

Estamos deseando que arranque la temporada de verano y poder disfrutar, alejadas del ajetreado de la ciudad, de la arena, el mar y, sobre todo, del sol. ¿Quién no desea sumar un par de tonos a su piel? Es posiblemente el gran objetivo de la ciudadanía (lo bien que queda la ropa cuando estamos bronceadas), pero muchas veces las ganas y emoción por estar morenas nos hacen olvidarnos de lo importante: la protección.

Si hay un producto indispensable para mantener nuestra piel bonita y evitar problemas a futuro ese es el protector solar. Es muy probable que hayas oído infinidad de cosas sobre su aplicación, sus efectos o sus beneficios, pero no todas ellos son verdad. De la mano del Dr. Sebastian Podlipnik, dermatólogo del Hospital Clínic of Barcelona para Masderm ponemos fin a los mitos que más se han repetido para que estés lista antes de pisar la arena. ¡Toma nota!

1. Solo debes usar protección solar en verano: FALSO

Durante todo el año nuestra piel está expuesta a los rayos ultravioletas y luz azul de los diferentes dispositivos (móvil, PC, ….), “debemos protegernos cada día para evitar el envejecimiento prematuro de la piel y evitar la aparición de manchas en la cara”, resalta el experto.

2. Puedo continuar usando el protector solar del año pasado: FALSO

Podría llevar a utilizarse pero el propio doctor recomienda “utilizar un protector cada año nuevo ya que una vez abierto normalmente tienen una caducidad de 12 meses”. Importante: poner atención en la fecha de expiración del envase.

3. Los días nublados no hay que utilizar fotoprotector: FALSO.

Es uno de los mitos más extendidos pero no es real. “Algunas personas también creen que la protección solar no es necesaria en los días nublados porque el sol no es tan fuerte como de costumbre. La verdad es que cada vez que el cuerpo se expone a la luz del sol, se expone a los rayos UV, aunque sea un día nublado”, apunta Sebastian Podlipnik.

4. La protección solar funciona mejor que la cobertura: FALSO

“Puede ser tentador pensar que una capa de protector solar hace que el cuerpo sea invencible al sol. Muchas personas que usan protector solar creen que esto les permite estar protegidos durante todo el día, aunque gran parte de la piel esté expuesta”, apunta. “La verdad es que cubrir la piel es una protección mucho mejor que el protector solar. Un sombrero de ala larga y la ropa protegerán la piel mejor que cualquier producto”, afirma el doctor.

5. Los niños y los adultos pueden utilizar el mismo protector solar: VERDADERO

A pesar de que debemos poner especial atención en la formulación, “que se trate de un producto especial para pieles sensibles y aptos para niños”, como bien apunta Sebastian, sí es posible compartir el mismo producto.

6. Una aplicación de protector solar dura todo el día: FALSO

Es otro de los mitos más repetidos entre la ciudadanía pero tampoco está en lo cierto. Al igual que cualquier otro producto, el protector solar pierde su eficacia en poco tiempo. “La gente debería aplicarse el protector solar cada 2 o 4 horas, como mínimo”, apunta el dermatólogo.

7. El protector solar es resistente al agua: FALSO

Son muchos los protectores solares etiquetados como resistentes al agua o al sudor, cada vez un mayor número. “Desgraciadamente, esto es una exageración de lo que el protector solar puede hacer. Ningún producto de protección solar puede ser 100% resistente al agua. Siempre hay que volver a aplicar los protectores solares resistentes al agua después de la exposición al agua”, ha querido matizar el dermatólogo. “Deje que el protector solar se asiente en la piel durante al menos 10 o 15 minutos antes de entrar en el agua”, recomienda.

8. Las personas con piel oscura no necesitan ningún tipo de protección solar: FALSO

Nada más lejos de la realidad. Aunque las personas con piel más oscura están más protegidas del sol, deben utilizar un protector solar como el resto. “La melanina no bloquea el daño de los rayos UVA del mismo modo que los UVB y puede provocar el envejecimiento prematuro de la piel y la aparición de arrugas. Si tu piel es oscura aplícate protector solar al igual que un persona de un fototipo claro de la piel”, resalta.

9. Si tu maquillaje contiene protector, ya no me hace falta aplicarme un protector a parte. FALSO

“Aunque tu maquillaje incorpore la indicación de SPF, nunca puede ser igual porque nunca te aplicas el maquillaje de forma uniforme en toda la piel. Por lo tanto recomiendo ponerte primero un protector solar de rápida absorción y sin dejar restos blancos, y luego ya el maquillaje”, apunta el experto.