Solo queremos irnos a la playa (o a la piscina) para copiarle a Estela Grande el bañador ‘made in Spain’ más original de la temporada que potencia el bronceado

Las ganas que tenemos de irnos a la playa es proporcional a las ganas de copiarle a Estela Grande este bañador que nos ha enseñado en su cuenta de Instagram. Un diseño que pertenece a la nueva colección de Pilar Rubio con la firma gallega Selmark y que no puede sentar mejor, a la vez que potencia el bronceado. Llámalo bañador o llámalo body, porque no solo nos lo imaginamos puesto en las largas jornadas de playa del verano, si no también con unos shorts vaqueros y unas sandalias planas.

Un modelo que pertenece a la tercera colección de baño de Pilar Rubio para la firma gallega Selmark, tras agotar las dos anteriores, y nos invita a soñar otro verano más. Cada uno de los cinco modelos que conforman la colección cápsula de Pilar Rubio son una apuesta clara por infundir confianza a la mujer, independientemente de su cuerpo y poniendo todo el protagonismo y el acento en la seguridad que proporciona llevar unos diseños que se ajustan a la silueta de cada uno y quedan maravillosos. Aunque Estela Grande ha lucido diferentes modelos de la colección en este Reels que ha compartido en su cuenta de Instagram, nosotras nos quedamos con la primera opción.

BAÑADOR BLANCA PILAR RUBIO (93,95€)

Bañador Pilar Rubio para Selmark. FOTO: Selmark

Se trata de este bañador de mujer bandeau con copa interior, aros y tirantes extraíbles, cuenta con un patrón perfecto que garantiza una gran sujeción. Su autenticidad es tal que siendo un bañador de una sola pieza, tiene efecto visual de un biquini. Además, su espectacular estampado animal print es perfecto para potenciar el bronceado que tanto deseamos en estos meses del año.