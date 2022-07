Así es el eyeliner líquido de larga duración que vale menos de 30 euros y es un éxito de ventas

¿Estás buscando una mirada perfecta sin miedo a las temidas manchas de oso panda? Un eyeliner líquido es la respuesta, pero tienes que saber que no todos valen. Si nos ponemos a buscar entre tanta oferta que hay, podemos estar horas y horas para saber cuál es el indicado para nuestros ojos, porque no todos valen y cada una tenemos unas necesidades diferentes. Este producto, aunque ahora piensas que no es tan importante estás equivocada. Principalmente, porque con un eyeliner lograrás ampliar la mirada y jugar con el tipo de raya que quieras poner encima o debajo del párpado. Por cierto, hay muchas mujeres que para ellas, la raya está pasada de moda y suelen poner puntitos alrededor del ojo. Esta técnica de maquillaje es viral en redes sociales, pero si eres de la clásica raya como Dulceida, el siguiente eyeliner te vendrá genial.

Tanto si eres de las que se maquillan para ir a la piscina, como si quieres que el maquillaje te dure horas sin tener miedo al sudor, el eyeliner que hemos encontrado tiene que ser tuyo. No podemos dejar pasar que con este eyeliner, te podrás hacer la raya, puntitos o dibujos muy atrevidos. Así podrás demostrar tus virtudes artísticas a todo el mundo.

Para hacer el anterior cat-eye y ampliar toda la zona del ojo (sin olvidar de una buena máscara de pestañas), necesitas el siguiente eyeliner que te vamos a enseñar. Después de conocer el producto, habrás pensado dónde estuvo tanto tiempo y por qué no lo tienes en el neceser.

¿Quieres saber cómo es el eyeliner definitivo? No pierdas detalle porque te contamos todo sobre este producto. Te contamos una pista: Rihanna es muy fan del producto.

EYELINER LÍQUIDO DE LARGA DURACIÓN (21,99 €)

Perfilador de ojos de referencia de larga duración. FOTO: Fenty Beauty

Estamos convencidas que no te hemos sorprendido. El eyeliner de Fenty Beauty es famoso por su trabajo eficaz, y porque Rihanna suele utilizarlo mucho. A nosotras nos encanta porque la intensidad del color es brillante y gracias a los ingredientes del gel negro, el resultado es de larga duración.

No podemos dejar pasar una de las partes más importantes de este eyeliner. Su famoso, Flyliner provoca la máxima expresión con el mínimo estrés. Esta zona es la más importante, debido a que mediante su punta de fieltro, a la hora de realizar la raya o los puntitos, es mucho más fácil y no estarás horas y horas intentando que salga decente.