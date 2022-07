Sara Carbonero con sombrero (y maquillaje fantasía) es todo la inspiración que necesitamos para los festivales de música que tenemos por delante

No hay verano sin beso, ni sin festival de música que se precie. Y como medio Madrid (y parte de España), Sara Carbonero no se podía perder este fin de semana el Mad Cool en Madrid. Una noche de música que ha disfrutado con amigas y dejándonos la mejor inspiración para los festivales que tenemos por delante este verano. Pero no solo inspiración a la hora de vestir, también inspiración con el maquille que vamos a querer copiarle hasta para ir a cenar con amigas. Que para algo Euphoria nos ha permitido la licencia en los últimos años de poder llevar los maquillajes más fantasía hasta para ir a cenar. Por eso ha sido ver el maquillaje de Sara Carbonero y querer copiárselo este mismo lunes.

Pero no solo el maquillaje, también nos he encantado el look festivalero de Sara Carbonero con vestido blanco de estilo lencero y sombrero de lo más boho y hippie que ha combinado con un maquillaje de fantasía.

Sara Carbonero en Mad Cool. FOTO: @saracarbonero

Desde la última temporada de Euphoria y la fiebre por reproducir los looks de sus protagonistas, retomamos la tendencia que ya en 2019 causó furor: el maquillaje inspirado en la serie que ha roto audiencias en HBO, Euphoria. Zendaya, la generación Z y toda esa purpurina y brillo que se hace imprescindible para ser la más en tendencia de cualquier festival de música como Sara Carbonero.