Todas las chicas de 1,70 van a irse de rebajas a por las alpargatas de tacón sensato de Sara Carbonero que son flechazo con vaqueros o vestidos boho

No hay verano sin beso, y tampoco sin alpargatas de cuña. Y Sara Carbonero no ha tardado en estrenar su calzado favorito de verano, las alpargatas de cuña. Además, ‘made in Spain’ porque son de Popa, la firma de la que la periodista es imagen hace ya varias temporadas. Unas alpargatas que son perfectas para todas las más altas porque no tiene mucho tacón y no son las típicas de cuña muy alta como las de la Reina Letizia. ¿Lo mejor? Que están rebajadas y disponibles en todas las tallas en la web de la marca.

Porque nunca fallan. En cuanto llega el buen tiempo salen a la calle para combinar con nuestros looks más especiales. Y Sara Carbonero lo sabe. Alpargatas, esparteñas, espadrilles...Son todos los nombres que le damos en España pero lo que está claro es que son sinónimo de primavera y verano y Sara las lleva con tacón para estilizar aún más. Hay quien sitúa su origen en el lejano Egipto, pero en España tiene una gran tradición gracias a la maestría de nuestros artesanos. Los fabricantes de alpargatas pioneros en nuestro país ofrecieron los primeros prototipos hace más de cuatro mil años y era un calzado típico de los campesinos aunque ya se han convertido en las reinas de todos nuestros estilismos de verano.

Cuña de tacón Arnia amur negro (64,55€)

Alpargatas tacón. FOTO: Popa

Unas alpargatas con un tacón de 8 centímetros y una plataforma de 3,5, a las que nos tiene poco acostumbradas Sara Carbonero ya que la periodista suele lucir alpargatas con cuñas o tacón de 12cm para arriba. O lo que es lo mismo, a Sara le gustan los taconazos pero esta vez se ha bajado de ellos para disfrutar de las calles de Madrid en verano.

Unas alpargatas que ha combinado con un vaquero ancho, camiseta negra lavada y una gorra que luce en la mano.