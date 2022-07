Victoria Federica sigue disfrutando de Ibiza (y de sus vacaciones de lujo) presumiendo de bronceado con el look que confirma que ya no es una Cayetana

Dejó de ser Victoria Federica para que sus amigos (y seguidores de Instagram) la conocieran como Vic. Dejó de pasearse por palacio para ir de fiesta con influencers o Omar Montes. Y ahora ya está claro que la nieta del Rey no baila en salones, si no en las discotecas más exclusivas y modernas de Ibiza. Ya no es una Cayetana, ahora podría ser una Rosalía de España y nos lo ha vuelto a demostrar una vez más esta semana desde Ibiza. Y es que el cambio de look de Victoria Federica ya es un hecho. Ha dejado de llevar vestidos más boho que toda chica pija de Madrid luce, por zapatillas deportivas también de lujo pero con un estilo mucho más modero dejando de ser una niña pija para convertirse en una auténtica fanática del legado de Virgil Abloh y de su firma Off - White.

Y por supuesto dentro de su nueva estilo moderno, no pueden faltar los pantalones de tiro bajo con cintura de lo más especiales como nos ha vuelto a demostrar una vez más desde Ibiza presumiendo de bronceado y de vientre plano. Porque Victoria Federica ya no se acuerda de su versión más pija madrileña, ahora solo luce pantalones cargo, de tiro bajo y zapatillas deportivas. ¿Adiós a su estilo más Cayetano? De momento en sus últimas apariciones sí.

Victoria Federica en Ibiza. FOTO: @vicmabor

La cena privada de Off-White fue la principal la razón por la que Victoria Federica viajó hasta Ibiza pero desde entonces no ha dejado de disfrutar. Si primero nos sorprendió con un vestido más propio de Rosalía, estrecho, marcando figura y con transparencias en su look más sexy hasta la fecha. Ahora nos sorprende con este look nada ibicenco, con pantalones de tiro bajo y cintura cruzada en gris, que ha combinado con una camiseta de manga corta de su firma de cabecera que se ha metido por debajo el sujetador para hacerla crop. ¡Hola, a la nueva Victoria Federica!