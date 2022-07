Nos vamos a Ibiza como Victoria Federica si es con el vestido playero más boho para todas nuestras jornadas de playa y mágicos atardecer

No hay verano sin beso, ni tampoco verano sin escapada a Ibiza. Y eso es lo que ha debido pensar Victoria Federica, que después de acudir con su vestido mega sexy con transparencias a la cena que ofreció una de sus marcas favoritas, se ha quedado en la isla bonita unos días más con sus amigas. Pero no para tomar el sol simplemente, si no que los está disfrutando al máximo con diferentes deportes de agua, como las motos. Pero eso sí, sin olvidar su parte más de influencer y de ‘insider de moda’ compartiendo cada momento del viaje en su cuenta de Instagram. Y por eso Victoria Federica además de mostrarnos un look con trencitas, también ha hecho que nos enamoremos de este vestido boho que es perfecto para las largas jornadas de playa y para ver los atardeceres más mágicos de la isla. ¿Lo mejor? Que nos ha dicho de que tienda es y por suerte esta vez es asequible para todas y no de una marca de lujo con precios prohibitivos como nos tiene acostumbradas. Esta vez, por solo 30 euros, el vestido de Vic puede ser nuestra.

Se trata de un vestido largo de estilo bohemio y estampado de color azul clarito. Se ata al cuello a modo de bikini y tiene la espalda al aire. Un diseño a la venta en una tienda que se llama Notelodigo, eso sí, de momento no está en el mismo color que Victoria Federica, pero sí lo hemos encontrado en otros tonos.

Victoria Federica con sus amigas en Ibiza. FOTO: @vicmabor

Vestido Indio celeste (32,99€)

Vestido Victoria Feerica. FOTO: Notelodigo

Un vestido de esos que lleva varios años siendo indispensable en la maleta de vacaciones de las chicas que más saben de moda, con este toque bohemio que recuerda a los pareos o a un caftán tan en tendencia. Es perfecto para llevar a la playa, al chiringuito o a una cena con alpargatas de cuña.