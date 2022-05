Todas las cayetanas de Madrid van a querer tener el vestido blanco bordado de Lucía Bárcena

Está claro que el vestido blanco de corte midi y estilo romántico que tiene Lucía Bárcena es el básico que necesitamos todas, en este mismo momento. Después del éxito del chaleco bordado de Zara, llega un nuevo episodio con el vestido blanco que nos ha enseñado Lucía Bárcena. La influencer no deja de ser la mejor guía de inspiración, tanto antes del embarazo, como ahora. Demuestra que todas las futuras mamás pueden tener en el armario, prendas con mucho estilo, sin renunciar a la comodidad. Al igual que Violeta Mangriñán o Rihanna, Lucía Bárcena ha demostrado cómo tiene que ser un armario de una embarazada. Eso sí, en esta ocasión el vestido de la gallega lo puedes lucir tanto si estás o no esperando un bebé.

El buen tiempo está llegando y Lucía Bárcena disfrutó junto a su familia de este puente. Teníamos claro qué después del pantalón de tiro alto con lazo, llegaría una nueva prenda para las mujeres embarazadas. Sin ninguna duda, el vestido blanco está en el top de sus prendas. Es un diseño que nos salva en ese momento, cuando no sabes qué ponerte. Una cayetana auténtica tendrá este vestido en su armario.

Este vestido es una compra segura para esta primavera y verano. Nos encanta porque puede optar por unas sandalias planas o con zuecos como los que lleva Lucía Bárcena. Vas a conseguir un rollo ‘boho-chic’, que tanto nos gusta y queda fenomenal para mujeres de 20, 40 o 60 años.

Si durante este puente, nos hemos quedado con la boca abierta viendo los vestidos de flamenca en la Feria de Abril, el look de Lucía Bárcena no se queda atrás. No sabemos si nos quedamos con el tejido o con las mangas abullonadas. Sinceramente, nos vemos con este vestido paseando por la playa, de turismo por Palma de Mallorca o de una tarde de compras junto a amigas.

¿De dónde es el vestido? Sigue leyendo.

VESTIDO MIDI MANGAS VOLUMEN TECNICO BLANCO

Vestido blanco abotonado. FOTO: Cuplé

A la hora de buscar la prenda, nos hemos dado cuenta de que este vestido está disponible en negro. Estamos convencidas, del éxito de este look en todas las cayetanas y futuras mamás. Todas ellas llevarán este vestido blanco o negro por las calles.