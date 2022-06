Victoria Federica se vuelve a ir de boda para convertirse en la invitada más romántica y glamurosa del verano

De boda en boda y tiro por que me toca. Eso es lo que debe estar pensando Victoria Federica que se ha convertido en la invitada perfecta de boda en las últimas semanas. Si la primera vez que la vimos de invitada esta temporada era con un vestido de estilo kimono naranja y después con el famoso vestido de estilo lencero que tantos memes ha levantado por su exagerado bronceado, ahora lo hace con un vestido de escote halter de estampado de lo más romántico. Y es que si en sus últimas apariciones Victoria Federica ha apostado por un estilo mucho más sexy y atrevido, este sábado ha vuelto a su look más romántico y glamuroso.

Y aunque aún no sabemos de dónde es el vestido de Victoria Federica para ser la invitada de boda, seguro que la hija de la Infanta Elena nos lo comparte a través de su cuenta de Instagram y os lo podemos explicar. Lo que si sabemos es de dónde es el vestido de su inseparable amiga Rocío Laffón, la heredera sevillana que siempre vemos al lado de Vic, y es de la firma española Matelier Design.

Victoria Federica de boda. FOTO: @vicmabor

Y es que desde que no está con Jorge Bárcenas, no hay evento, boda o desfile como el de Dior en Sevilla en el que no veamos a Victoria Federica acompañada de Rocío. Eso sí, esta vez con un bronceado más rebajado después de las críticas de los últimos días.

Lo que sí que ha repetido Victoria Federica son los pendientes frutales que pertenecen a la firma Casilda Finat y que ya la vimos lucir en uno de sus anteriores bodas. Esa marca a la que siempre recurre Vic y que se ha convertido en la favorita de la de las ‘jetsetters’ españolas tanto para sus looks más casual como para lucir en eventos.