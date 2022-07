Este es el vestido de Zara con la espalda más sexy del verano que Susana Molina sabe que va a arrasar

La influencer Susana Molina si algo tiene es talento para demostrar que sus looks, cada día, tienen más potencial en redes sociales. La que fuese concursante de ‘La isla de las tentaciones’, se ha convertido en una de las influencers con más repercusión a nivel nacional, llevando su mediatica vida a la intimidad y a su trabajo, exclusivo, de las redes sociales. Susana Molina nos demuestra, una vez más, que la moda es parte de su vida y que sin ella no tendría sentido continuar. De hecho, tiene el vestido de Zara más sexy del verano y con el que sabe que éxito está garantizado.

Triunfar con un vestido de Zara parece algo fácil, pero no lo es. Aunque no es el caso de Susana Molina, la influencer ha elegido el vestido con la espalda más sexy del verano y con el que se prepara para el entretiempo en Madrid. Sí, este vestido es de nueva colección y estamos seguros de que arrasará en ventas.

Susana Molina con vestido de Zara FOTO: @susana_bicho

Se trata del vestido estampado cut out multicolor de Zara (49,95€) y es un vestido de cuello redondo y manga abullonada por debajo del codo con detalle de abertura en cintura y espalda con tiras finas cruzadas. Además, sus acabados son elásticos para que se pueda adaptar a la figura de cualquier mujer. Un diseño que seguro que vemos en las expertas en moda más exquisitas y que desearán para sus looks de atardeceres en septiembre.

VESTIDO ESTAMPADO CUT OUT FOTO: zara

Tenemos claro que Susana Molina, cuando eligió este vestido era para ser vista y da igual para que te lo pongas, este diseño es caballo ganador. Si no tienes nada parecido en el armario corre a por él y si tienes algo parecido, elígelo igualmente, porque un capricho no te lo das todos los días. Copia el look de Susana y conviértete en la reina de las tendencias.