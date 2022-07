La compra del mes es esta maravilla de vestido cut out que Paula Echevarría ha encontrado en rebajas y resume todas las tendencias del verano

Si aún no has hecho la compra de estas rebajas, vas a cambiar de parecer cuando veas el vestido cut out de Antik Batik que ha estrenado Paula Echevarría y con el que ha revolucionado Instagram. Bonito, sexy y en rebajas. ¿Qué más se puede pedir? Que además está es dos colores más, aunque a nosotras nos encanta el tono fucsia que ha elegido Paula Echevarría porque no puede resaltar aún más su envidiado bronceado. Por no hablar de que lo ha combinado con el complemento estrella de la temporada, el choker estrella que ha unido a las chicas más pijas y que más saben de moda de toda España. Nadie se resiste a llevarlo.

A primera vista, los vestidos cut out pueden parecer algo desafiantes, pero Paula Echevarría nos ha vuelto a demostrar que no pueden ser más elegante y tendencia. Y lo ha hecho para lucir tipazo como ya hizo la misma Reina Letizia hace unas semanas. Una de las grandes tendencias de Primavera-Verano 2022 que muestran la figura femenina con sensualidad y total elegancia. Lo vimos en el minivestido cut out que llevó la supermodelo Kristen McMenamy en Valentino o en los diseños de Carolina Herrera, las siluetas en A de Michael Kors o el minivestido de Dior y este verano a Carmen Lomana, la Reina Letizia y ahora Paula Echevarría son las que nos dicen que lo vamos a llevar en verano en todos nuestros vestidos.

La tendencia del ‘cut out’ consiste en hacer determinados cortes estratégicos a las prendas para estilizar la figura o añadir un toque diferente, e incluso sexy. La establecieron las grandes firmas y, ahora, es la pasarela de la calle quien nos muestra cómo llevarla como una verdadera experta en moda.

Vestido cut out Lia (143,50 euros)

Vestido cut out. FOTO: Antik batik

Vestido cut out. FOTO: antik batik

Se trata de este vestido largo de Antik Batik de rebajas de gasa de algodón fucsia con escote de pico y espalda al aire. Cintura abierta con un aro tipo carey en la parte delantera, mangas largas con cordones en los puños y cremallera en el lateral con bajo con volantes.