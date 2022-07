El vestido boho de Zara que parece de lujo pero que las mujeres de 50 que viven en el norte ya han estrenado con sandalias planas

Nos hemos enamorado de este vestido de Zara, no os vamos a engañar. Ha sido todo un ‘match’ en el Tinder de la moda. Pero eso sí, es un ‘match’ de esos que sabes que no te conviene y que solo te va a hacer sufrir, que no es para ti en este momento. A no ser que vivas en el norte de España como Carmen Gimeno y ya lo puedas estrenar, porque si en Madrid nos ponemos ahora mismo esta maravilla de vestido tres cuartos, puede que nos derritamos al momento por culpa de la ola de calor y de incendios en España. Y lo peor es que no parece que vaya a bajar en los próximos días. No sé vosotras, pero yo ya no puedo más con este calor, ganas me dan de irme al norte como Carmen Gimeno y no solo por poder estrenar este vestido midi de lo más boho de nueva colección de Zara.

Un vestido midi de Zara con un estampado boho que nos recuerda a cualquier diseño de Zimmermann pero en versión low cost. ¿Otra buena noticia? Que aún está disponible en todas las tallas en la web de Zara.

Y aunque los vestidos boho se pueden llevar todo el año en una infinidad de versiones, los diseñadores amantes de estas piezas, han introducido innumerables variaciones de este clásico, ideales para llevarlos en la temporada de verano todos los días que quieras lucir cómoda y chic para cualquier ocasión que se presente. Las marcas en las que se puede confiar para tener un buen vestido boho aparecieron con toda su fuerza en 2022, como Zimmermann, Ulla Johnson e Isabel Marant, y Carmen Gimeno como buena amante de la moda y las tendencias lo sabe. Aunque esta vez es en blanco, Sara no deja de llevar este estilo durante todo el año.

VESTIDO MIDI ESTAMPADO (59,95€)

Vestido boho. FOTO: Zara

Vestido midi estampado. FOTO: Zara

Se trata de este vestido midi de escote pico cruzado y manga larga acabada en elástico de nueva colección de Zara con cierre frontal con lazadas. Un diseño que Carmen Gimeno ha combinado con unas sandalias negras planas y un bolso de mimbre.