La falda de pueblo más hippie es la que María Pombo dice que las chicas que veranean en Cantabria llevan con sudadera

Los verano en el norte son para eso, para empezar el día en la playa en bañador y terminarlos en sudadera con ese toque ‘slow’ de vida relajada y en desconexión de vacaciones. Si te vas de vacaciones a Cantabria como María Pombo este look es uno de los imprescindibles en tu maleta de vacaciones. La falda de pueblo más hippie, camiseta blanca de tirantes anchos y una sudadera en los hombros por si refresca. Una falda que ha sido la estrella del look de la influencer madrileña y por la que todas sus seguidoras le han preguntado su procedencia. Y María Pombo nos ha contado de dónde es. ¿La mala noticia? Que es de una tienda de pueblo en Somo, es decir, que o nos vamos de vacaciones a Cantabria y pasamos por este pequeño pueblecito, o no nos vamos a poder hacer con ella. Eso sí, en Zara hay muchas opciones también de faldas largas perfectas para copiarle el look a la Pombo.

Y es que no hay nada que sea más verano en el norte que un estilismo con sudadera para terminar el día en la playa cuando refresca. Sin olvidarnos de una falda boho como la de María Pombo que es perfecta para llevar con alpargatas de cuña, sandalias planas, zapatillas o botas cowboy. El calzado que sea tu favorito y que sea más adecuado según la hora del día para hacer turismo por Cantabria.

Pero María Pombo no ha olvidado detalle, y le ha dado un toque más boho aún al estilismo con un collar dorado de un sol que hace aún más hippie el veraneo de la Pombo en Cantabria. Normal que agosto sea su mes favorito, después de unas vacaciones de lujo en Ibiza y Formentera, ahora María Pombo está disfrutando con toda la familia de unas maravillosas vacaciones en el norte, lejos del infierno de los 40 grados del asfalto de Madrid.