María Pombo ha caído rendida al vestido de rayas de la marca española que ha conquistado a Gigi Hadid y a las chicas que más saben de moda

No hay nada más verano que un vestido de rayas de colores. Nos transporta a los días de vacaciones de verano con amigos, a los atardeceres mágicos y a todos esos días de disfrute que tenemos por delante. Igual que la camiseta de rayas es un básico de otoño y primavera en el armario de las chicas que mejor visten, o el bikini de rayas en la maleta de Sara Carbonero, María Pombo tiene claro que este vestido de rayas multicolor, no puede faltar en tus vacaciones de verano. Además, es de la marca española que ha enamorado hasta a Gigi Hadid. ¿Aún no la conoces? Se llama Gimaguas. La firma liderada por dos gemelas, Claudia y Sayana, que se ha convertido ya en toda una referencia gracias a sus piezas únicas y elaboradas de forma artesanal. Los padres de Claudia y Sayana son los fundadores de la conocida firma Natura, con la que comparten este aire bohemio y desenfadado que tanto nos gusta.

Por eso, María Pombo no se ha resistido a lucir uno de sus vestidos de rayas para sus vacaciones en Ibiza con su familia y sus amigos. Porque además, un vestido de rayas verticales es perfecto para estilizar la figura y hacer que parezcas mucho más alta.

Brown red stripes simi dress (125 euros)

Vestido rayas. FOTO: Gimaguas

Un favorecedor vestido de cuello redondo con una silueta ajustado y un estampado de rayas en verde, rosa y amarillo que es perfecto para las chicas más bajitas porque estiliza y hace que parezcan más altas. Para una jornada de chiringuito como María Pombo con sus amigas con unas sandalias planas o para un día de turismo con unas alpargatas de cuña alta.

Pero no solo eso, nosotras lo vemos ideal para lucir con unas botas cowboy en uno de los muchos festivales de verano que nos quedan por vivir.