María Pombo: “El mayor error es intentar encajar en el estilo que te dice la sociedad”

Las creadoras de contenido se han convertido en tendencia y son ellas las que visten los looks que causan furor entre los millones de seguidores. Sin embargo, no se atreven a todo y el mejor dúo de amigas dentro y fuera de las redes sociales, María Pombo y María F.Rubíes revelan sus trucos.

La influencer María Fernández Rubíes explica que “Cuando empiezas cometes errores porque no te conoces, cuanto más te vas conociendo más partido te sabes sacar”, y recalca: “es super importante vestirse para uno mismo y no para los demás”.

Rubíes explica que “es importante seguir las tendencias” aunque destaca que “no a todos nos queda bien lo mismo”. Algo que comparte su gran amiga María Pombo que aconseja no seguir las modas “hay que seguirlas si te sientan bien o te sientes cómodo” e insiste en que “el mayor error es intentar encajar en el estilo que te esta diciendo la sociedad que tienes que llevar”.

Pombo confiesa que ella lo ha hecho en ocasiones y reconoce que, en su interior, ha pensado “para qué hago esto, si me veo feísima, no me gusta”. Por este motivo, María F.Rubíes aconseja “conocerse, intentar sacarte siempre lo mejor y verte tu bien”.

¿Qué no puede faltar en el armario de una influencer?

En el armario de Rubíes no pueden faltar “unos vaqueros y unas converse” ya que su intención al crear un look es “verse guapa, femenina, pero también cómoda”, e insiste en un consejo “Menos es más”. Por su parte, Pombo apuesta por otro tipo de prendas “Las blazers y las botas son muy yo”, desvela. La joven se se identifica con un estilo “muy casual, con un toque de tendencia muy ligero, y cómodo”.

El mejor look

María Pombo explica que el look que más ha gustado es el último vestido amarillo de la boda de Marta Lozano. “Fue un exitazo” aunque “siempre hay diferentes opiniones, no me gusta o me encanta” e indica que en este caso “el 95% de los comentarios fueron maravillosos”. María no se atreve a irse a fechas anteriores “me que con ese porque no tengo memoria”, comenta entre risas.

Por su parte, a María F.Rubíes le resulta muy difícil decantarse por uno: “Me han gustado muchos looks”. Sin embargo, termina explicando “me vi muy guapa celebrando mis treinta”. La influencer lució un vestido little black dress de su amigo Redondo Braund. El diseño con la espalda descubierta, tirantes y escote cuadrado, destacaba el lazo rosa que le daba un toque propio con los billos y los flecos.

Las marcas de “La Pombo”

María Pombo se adentró en el mundo de la moda hace mucho tiempo. Tras su incremento de seguidores y convertir las redes sociales en su trabajo, la influencer dio un paso más y se atrevió con el diseño y la creación de marcas.

“Hay tantas mujeres que me gustarían que llevaran mi ropa” finalmente se decanta por que las personas que vistan su marca “se sientan cómodas y apasionadas”, tal y cómo se siente ella de orgullosa de cada prenda que se fabrica con su etiqueta. Name The Brand y Tipitent son las marcas de la joven emprendedora que es influencia de más de 2.6 millones, “Name y Tipi son mi 50 - 50%”, explica.

“Tipi es mi primer bebé”, la marca que se creo de forma “muy natural y familiar” está creciendo poco a poco, algo que le recuerda a su “crecimiento paulatino” en redes. Sin embargo, al a estilo universitario y juvenil de Tipi le faltaba la mitad de María, y ahí surgió Name: “prendas para mi día a día, reuniones, ir arreglada...” y decidió diferenciar las dos marcas.